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馬雲出清淘寶股權　阿里回應：不影響合夥人機制

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▲阿里巴巴創辦者馬雲、騰訊創辦者馬化騰被授予「改革先鋒」稱號。（圖／記者楊子萱攝）

▲阿里巴巴創辦者馬雲、騰訊創辦者馬化騰被授予「改革先鋒」稱號。（圖／記者楊子萱攝）

大陸中心／綜合報導

在馬雲宣布退休百餘天後，4日出清了淘寶網股權。阿里巴巴7日針對「馬雲出清淘寶股權事宜」表示，此舉「不影響阿里巴巴合夥人機制，馬雲仍將發揮重要影響力」。截止目前，馬雲已轉讓5次「阿里系」公司股權，包括天貓網絡、阿里科技、阿里雲、阿里廣告和淘寶網絡等。

綜合陸媒報導，阿里巴巴CEO助理顏喬指出，這項訊息於2018年7月年報早就披露過，是把相應股權交由合夥人持有，保證阿里巴巴合夥人制度，能在公司治理中發揮作用，「此調整不涉及阿里巴巴集團層面的股權調整，也不影響阿里巴巴合夥人機制，馬雲仍將擔任阿里巴巴合夥人並繼續在阿里巴巴合夥人機制中發揮重要影響力。」

「國家企業信用信息公示」系統顯示，馬雲和謝世煌4日退出「浙江淘寶網絡有限公司」的股權備案，新增「杭州臻希投資管理有限公司」作為唯一股東。截止目前，馬雲已轉讓5次「阿里系」公司股權，分別為天貓網絡、阿里科技、阿里雲、阿里廣告和淘寶網絡。

根據了解，「杭州臻希投資管理有限公司」法人為鄭俊芳，是阿里巴巴合伙人兼首席平台治理官，公司由杭州臻強投資管理合伙企業、杭州臻晟投資管理合伙企業兩家註冊資本，各繳出250萬元人民幣，分別持股50%。且阿里巴巴首席執行官張勇，以及趙穎、鄭俊芳、童文紅和邵曉峰等5名高層，各持有20%杭州臻強和杭州臻晟股份。
 

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關鍵字：阿里巴巴,馬雲,股權

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