政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德元旦談話「只有火藥味」　趙少康：究竟要把台灣帶向哪裡？

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德於元旦談話提及，自己不貪不取沒任何違法，在野黨卻提彈劾「浪費時間」。對此，中廣前董事長趙少康今（2日）開嗆，賴清德的元旦談話，只有怨氣與火藥味，這樣一個失格的領導人，究竟要把台灣帶向哪裡？

趙少康表示，看完賴清德昨日的元旦談話，他只看到一個不想團結國家、沒有提出願景的總統，滿腦子只有在野黨，整篇談話不是挑釁，就是鬥爭，不是在找架吵，就是在找討罵。

趙少康指出，賴清德甚至說在野黨提彈劾總統是在浪費時間，大家當然知道彈劾不會過，但明知不可為而為之，就是要向全國人民宣示，在野黨的天職就是監督與制衡，就是不能讓執政黨為所欲為，如果在野黨什麼都不做，那乾脆解散算了，民主制度也不用講了。

趙少康進一步指出，賴清德執政後，鬥爭在野黨、挑釁兩岸、詐騙橫行，人民過得越來越苦，卻都不知檢討，但是只要講到在野黨，精神就來了，火力全開。

此外，趙少康說，看看民進黨以前，「少數時鬧你，多數時也鬧你，永遠都在政治鬥爭，結果現在卻不准別人監督，只准民進黨鬧，不准別人講，這不就是一種超級雙標」。

趙少康不禁嗆問，賴清德對藍白在立法院多數不服氣，那藍白對賴清德只以40%就當選總統又為什麼要服氣？他點出，賴清德最大的問題，就是永遠只看到別人的錯，看不到自己的問題，對別人做的事錙銖必較，對自己做錯的事永遠合理化、永遠都有藉口。

趙少康接著引用《聖經》，「別只看到別人眼中的刺，卻看不到自己眼中的梁木」，直指要將這句話送給賴清德，並呼籲賴總統要先把自己的梁木拿掉，再來指責別人。

最後，趙少康強調，過往總統的元旦談話，是團結國家、安定人心、指引方向的重要時刻，但賴清德講出來的，卻只有怨氣與火藥味，這樣一個失格的領導人，究竟要把台灣帶向哪裡？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨創黨主席柯文哲今（2日）到立法院拜會朝野立委。談到近期政局紛亂，柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，「今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？」對此，民進黨回應，目前立法院是在野黨佔多數，賴清德總統上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，總統念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

