加拿大敞開移民大門！非裔部長望3年內收100萬移民

▲加拿大索馬利亞裔部長胡森。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

在鄰居美國準備蓋長城擋移民之際，加拿大卻大開移民大門。據統計，加拿大在2017年共有28萬6000人成為永久居民，更希望在2021年內將永久居民人數提升到至少100萬人，移民、難民及公民部（IRCC）部長胡森表示，移民與其後代為加拿大做出巨大的貢獻，「我們的未來取決於如何歡迎與融合這些移民。」

日前公布的加拿大《2018移民會議年度報告》，包含了加拿大2019年至2021年的移民計畫，該計畫目標是在2019年接納33萬移民，2020年33萬名，到2021年提升至35萬名。報告指出，根據這項移民計畫，加拿大將歡迎夠多有才能的工作人才，這些人擁有加拿大經濟所需的技能與專業知識，同時也可以讓更多家庭團圓，並容納更多希望重新開始新生活的難民。

2017年至2018年移民佔加拿大人口增長的80％，有五分之一的加拿大人是移民。移民、難民及公民部（IRCC）部長胡森（Ahmed Hussen）也是來自索馬利亞的移民，他認為，進入加拿大的移民多屬青壯年，將有助於抵消該國人口老化和出生率下降的問題。

根據聯合國難民署的數據，截至2017年，被迫流離失所的人數達到6850萬。相較於強烈排斥移民的其他國家，加拿大反而採取正面歡迎的態度。