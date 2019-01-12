美軍撤出敘利亞！對抗IS功臣庫德族遭背叛　恐被兩大勢力夾擊

▲駐守在土耳其與敘利亞邊界城市曼比吉的美軍。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國打擊恐怖組織「伊斯蘭國」連軍的發言人11日證實，美軍領導的軍事聯盟已開始從敘利亞撤軍，不過考慮到行動的安全，美方不會提供具體撤軍時間、地點或是部隊行動。外界認為，一旦美軍完全撤離，當地重要盟友庫德族，恐會遭到敘利亞阿賽德政權、土耳其夾擊。

據《紐約時報》報導，美國總統川普（Donald Trump）在2018年12月19日突然宣布，2000名美軍將於1個月內從敘利亞全面撤離，聲稱因打擊恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）的任務大至上已完成。這個結果讓前國防部長馬提斯（Jim Mattis）閃電請辭，包括庫德族等與美共同對抗IS的盟有相當錯愕。

▲庫德族戰士。（圖／路透）

在輿論的撻伐下，白宮似乎沒有積極推動撤軍事宜，政府高官各說各話，川普在跨年夜又改口，「我們正逐漸讓我們的官兵回鄉與家人團聚，同時也與一私蘭國的餘黨作戰中。」

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）和國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）先後訪問中東，藉此鞏固盟友信心。波頓6日才剛表示，完全擊潰IS殘存勢力、保護庫德族戰士是華府從敘利亞撤軍的前提；龐畢歐則說，「撤出武裝部隊的同時，繼續在當地進行殲滅IS的行動。」兩人說法截然不同，龐畢歐更暗示，美軍可能會透過「其他方式」續留中東地區。

▲2018年4月初，美國中央情報局（CIA）局長龐畢歐（Mike Pompeo）訪問北韓首都平壤，會見金正恩並合影（圖／白宮）

《華盛頓郵報》報導，總部設在英國的「敘利亞人權觀察組織」引述消息，有10輛裝甲車10日從敘利亞哈塞克省的軍事基地撤出。對此，庫德族民兵「敘利亞民主軍」表示完全被蒙在鼓裡，也拒絕發表評論，強烈呼籲美國應好好解釋其撤軍計畫。

川普的撤軍決定不僅讓馬提斯毅然決然的離職，美國駐敘利亞特使麥戈爾克（Brett McGurk）也心灰意冷的決定離開，「『IS建立的國度已崩盤，我們可以撤軍。』這樣的態度很隨便，我想任何有關注IS衝突的人，都不會同意這個說法。」

▼美國的敘利亞政策曖昧不明，撤軍時程也不明朗。（圖／路透）

庫德族是美國聯手打擊IS的主要功臣，受美軍撤離的影響最深。庫德族自治區羅亞瓦」（Rojava）未獲得敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權承認，加上土耳其準備揮軍攻打，此時美國背叛盟友擅自撤軍，庫德族恐會面臨被迫躲回山區的命運。

專家也警告，假若美軍迅速撤出敘利亞，不僅留下IS在敘利亞死灰復燃的可能，把這個戰火未熄的中東重鎮拱手讓給俄羅斯、伊朗、土耳其與殘暴的阿塞德政權，恐怕將發生更進一步的權力鬥爭，而庫德族無疑將遭到夾擊。

▼敘利亞北部，與美軍合作的庫德族戰士。（圖／達志影像／美聯社）

阿塞德政權與俄國、伊朗覬覦庫德族自治聯邦原因為，庫德族極盛時期控制大約1/4敘利亞領土，包括許多珍貴的農地與石油產地，庫德族還會建立地方自治機構，並逐步擴大自治區的規模，必須收回才能回復敘利亞的統一。

川普宣布撤軍計畫後，土耳其政府已經增派部隊前往敘利亞邊境，並威脅要完全掃蕩敘利亞庫德族。