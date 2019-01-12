「曾說希望沒生我…」！10歲女孩輕生遺書留：想讓媽成為最幸福女人

▲一個10歲女孩一心一意只想要讓媽媽幸福。示意圖，非當事人。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

墨西哥一名10歲女孩日前上吊自殺身亡，她留下一封令人心碎的遺書，裡面寫道，因為自己的存在，讓爸爸拋棄了媽媽，「我一生下來，就是媽媽生命中的痛苦」，女孩因此決定在1月6日自殺，讓媽媽成為「世界上最開心的女人」。

據英國《每日郵報》報導，1月6日晚間10時許，阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）的警方獲報，指有一名女孩在家上吊自殺。警方趕到現場時，女孩已經身亡，隨後他們在女孩衣服裡找到一封遺書，她說她想用自殺來送媽媽一份「偉大的禮物」。

遺書內容寫道，「我一生下來，就成為媽媽生命中的痛苦，我父親因為我的出生而離家出走，抛棄了母親。媽媽告訴我她多希望不曾生下我。我最好的禮物就是自殺死掉，媽媽就會成為這個世界最開心的女人了。」

▲女孩留下的遺書令人心碎。（圖／翻攝自Daily mail）

女孩還對媽媽喊話，「希望媽媽在我離開後能保持冷靜，不要工作太累，希望你會記得我，我將離開就像我從未來過」。雖然女孩在遺書中寫自殺，但警方仍對女孩母親展開調查。

由於1月6日正值當地三王節（Three Kings Day），這天是當地人們互相贈送禮物的節日。女孩在遺書裡說，「親愛的三王，我唯一想要請求你們的，就是希望我的媽媽在我離開這個世界以後，可以成為最幸福的女人，因為我不會在這裡了，因為我的存在毁了她的生活。」

雖然女孩留的遺書，希望自殺能讓媽媽幸福，但她仍愛著媽媽，渴望有媽媽的擁抱，「我非常愛妳，媽媽，我知道三王並不存在，但我還是想送妳這個最好的禮物」、「我希望有一天妳能記住我和天空，最後，妳擁抱我。」

墨西哥當局也證實，女孩的死亡原因是上吊窒息。而10歲女孩自殺事件，在當地引起轟動，鄰居表示，女孩生前看起來沒有精神問題，也不會特別悲傷。

雖然女孩在遺書中寫自殺，不過警方仍對女孩母親展開調查，但她目前下落不明，警方可能將她提起告訴。

在西班牙和墨西哥等國家裡，1月6日傳統的基督教節日－三王節，以紀念耶穌誕生時的三位智者，人們也會在這天互贈送禮物。

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