破紀錄！川普關門邁入第22天：考慮宣布緊急狀態、挪用救災經費

▲川普表示絕不會放棄蓋牆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

12日凌晨零時（台灣時間下午1時），美國聯邦政府「部分關門」邁入第22天，創下有史以來政府停擺的最久紀錄，聯邦政府僱員在這天前夕迎來心年第一個發薪日，共有80萬人領不到該有的薪資。朝野也無法真對美墨邊境圍牆經費達成共識，川普態度始終強硬，11日稱南部面臨「一場侵略」，一定要蓋牆。

據《美聯社》報導，國會與白宮難以在美墨邊境隔離牆的57億經費達成共識，讓聯邦政府部分機構從去年12月21日午夜起關門至今，80萬聯邦政府雇員被迫放「無薪假」或延後領薪，10日數千名公務員走上華府街頭，憤怒高舉「結束關門」、「我要工作」等標語，直行到白宮門口前。

▲瓜地馬拉一名7歲女童潔可琳（Jakelin Caal）冒險闖越美墨邊境，被拘留期間過世，家人相當悲痛。（圖／路透社）

川普11日在白宮舉行邊境安全會議，「對我來說，最簡單的方式就是宣布進入緊急狀態，但我不會那麼快就採取行動。國會應善盡職責，如果國會不能完成他們的工作，我才會宣布緊急狀態，我是有權這麼做的。」

川普接著表示知道自己很大機會會被告，預料事情的發展，且可能無法勝訴，「我會被告到第九巡迴區上訴法院，我們在那裡也可能會輸掉官司，然後但願我們能在最高法院勝訴。」

共和黨內部則出現不同的聲音，要求川普直接宣布進入緊急狀態，略過國會預算權監督，下令蓋牆。他們認為這樣能替川普帶來兩種好處，首先是川普能宣稱自己是主動推動政府重起的推手，再來整件事幾乎肯定會使川普面臨法律挑戰，法院訴訟或許將聚焦於南部邊界是否確實存在緊急狀態，但如此一來川普就可繼續爭取蓋牆，且不必實際讓政府關門。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

白宮內部則是力勸川普踩煞車，擔憂將創下不好的先例，白宮高階顧問、川普女婿庫許納（Jared Kushner）就是其中之一。消息人士表示，由白宮本周開會的商討內容來看，川普政府並不急著馬上獲取蓋牆經費，並正在尋求除了緊急狀態以外的其他方案。

至於墨西哥究竟付不付錢，川普在競選間雖然說會，但近日卻急速改口，11日發推稱，與「墨西哥簽訂的新貿易協定，比原來糟糕的北美自由貿易協定每年要多賺數十億美元。這個差額足夠支付蓋很多次牆。」

▲美墨邊界圍牆耗資57億。（圖／路透社）

白宮也正在商討，川普政府若真宣布緊急狀態，該如何從現有聯邦預算內撥出蓋牆的經費，像是從去年撥給美國陸軍工兵部隊（Army Corps of Engineers）的賑災經費中轉移部份資金，或是動用軍事建設資金，以及國家沒收的私人財產、罰款。對此，民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，考慮使用賑災援助款項「去蓋一座不道德，且美國不需要、也不想要的高牆」，這是「不合情理」的想法。