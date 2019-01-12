影／買毒送吸食器！毒蟲曾持槍拒捕　鋌而走險販毒籌錢「打官司」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因2018年曾經持槍拒捕，沒想到2019年1月間又夥同友人販毒籌錢，還主打「買毒送吸食器」，警方初步估計不法獲利高達數十萬元，但嫌犯落網身上竟沒錢，直言「錢都拿去打官司了。」

▲江姓嫌犯（右2）為了籌措開庭費用，竟鋌而走險販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，41歲的江姓嫌犯夥同另名55歲的黃姓男子，在北市四處流竄販毒，警方鎖定2人位於大安區一處頂樓加蓋的租屋處，8日上門逮人，並在屋內查獲2名正在購毒的藥腳，並起出大批海洛因、大麻以及安非他命等毒品。

▲警方從2嫌租屋處搜出大批海洛因、大麻以及安非他命等毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2嫌為了招攬生意，甚至打出「買毒送吸食器」的名號，只要買毒就送「手工吸食器」，且因貨源相當純正，所以廣受許多毒友青睞，訊後將2嫌依照毒品罪嫌送辦。

而警方發現，涉嫌販毒的江嫌曾在2018年1月遭警方追查時，為了脫逃竟持槍拒捕，當時還扣下板機試圖朝警方開槍，所幸因槍枝構造有問題無法擊發當場遭逮，但交保後為了籌措訴訟費用，才鋌而走險繼續賣毒打官司。

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