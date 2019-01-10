老賊闖空門偷2百萬玉飾　要抽菸不成手一轉「手銬鬆了」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子涉嫌在月初潛入一間珠寶玉飾店，偷走價值約2百多萬的玉飾，店家開門發現店內被一掃而空報警，警方跟監後趁嫌犯到西門町找女友時上前逮人，並帶到汐止橋下取贓，而狂嫌竟囂張在警方面前表演「解手銬」。

▲警方訊後將韋姓竊嫌與女友依法送辦。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，澳門籍的58歲韋姓竊嫌，曾在2012年涉及竊盜案入獄，2018年出獄後在人力公司上班，但因染上賭癮重操竊盜舊業，2日先到闖入大同區一間早餐店偷走3萬多元，逃離時發現1間珠寶玉品店有漏洞，於是從後門闖入行竊。

▲警方帶韋嫌去取贓時，韋竟當場表演手銬脫逃。（圖／記者邱中岳翻攝）

韋嫌將珠寶店後門撬開後侵入，除搜刮店內24萬現金外，因深懂玉品行情，更將店內的2百多件玉飾全部搬走，店家發現損失2百多萬緊急報警，並在西門町將韋嫌與涉嫌藏匿贓物的女友逮捕到案，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

警方追查發現，韋嫌相當狡猾，犯案後搭計程車到大安區與女友吃飲茶，變裝後再搭計程車將贓物藏在女友住處，但仍遭監視器全部錄下，警方9日趁韋嫌到西門町找女友時上門逮人，但卻沒發現贓物。

▲▼韋嫌因賭博缺錢，涉嫌闖空門偷走2百多萬玉飾。（上圖／記者邱中岳攝，下圖／記者邱中岳翻攝）

韋嫌供稱，贓物早已埋到汐止一帶的河堤邊，警方押著韋嫌前往取贓，囂張的韋嫌要抽菸不成竟趁機將上銬的雙手高舉，突然手一轉手銬應聲轉開，嚇得在場的刑事人員再度將韋嫌壓制。

據了解，韋嫌從小在澳門就有學習武術，曾經在92年就在台北看守所有逃脫的情形，加上韋嫌身形瘦小，所以警方也對韋嫌嚴加看管，以免韋再度趁隙脫逃。

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