保時捷推出首款「大麻製跑車」　2019年2月首批交車

▲718 Cayman GT4 Clubsport使用大麻作為車體材料。（圖／翻攝自Porsche youtube下同）



記者林彥臣／綜合報導

保時捷將在其下車款718 Cayman GT4 的賽車版718 Cayman GT4 Clubsport使用大麻作為車身材料，原因是大麻的輕量化與強度都媲美碳纖維，而且又比碳纖維更加環保。

根據外媒《digitaltrends》報導，現代的汽車製造在材了的使用上變得越來越多元，從鋁合金到碳纖維等等，保時捷718 Cayman GT4 Clubsport則使用了以大麻和亞麻這些農業副產品所製造出的「有機纖維混合物」當作材料。

保時捷相中大麻的原因，主要是因為重量與強度都媲美碳纖維，而且更加天然環保，這個過去只有嬉皮會使用的東西，主要會用在製造門與尾翼擾流板的部分。

718 Cayman GT4 Clubsport在某些國家是屬於不能合法上路的車，但可能也預告會再度生產新款的718 Cayman GT4公路版，最後一款的718 Cayman GT4是限量版車型，傳統上保時捷一直限制Cayman使它不致於掩蓋了911的光芒，但似乎只有GT4讓Cayman系列脫離了這個束縛。

目前所有718 Cayman車型都是採用渦輪增壓四缸發動機，Clubsport繼續使用3.8升自然進氣水平對臥六缸引擎（naturally aspirated boxer-six）中置發動機可產生425匹馬力和313磅-英尺的扭力，動力透過六速雙離合變速器傳遞到後輪，還配有升級懸吊與制動器，其他的強制性安全設備則搭載防滾架、六點式安全帶與車頂逃生艙。

718 Cayman GT4 Clubsport出廠時的淨重僅為1,320kg，售價為134,000歐元（約合新台幣470萬），首批交車將於2019年2月完成。