鄉代一票買500被起訴　還遭選民拒收賄款　　

▲一票買500元，鄉代候選人夫妻涉賄，雙雙被起訴。(圖／記者唐詠絮翻攝，以下同)

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢選前5天，偵辦永靖鄉陳姓鄉代候選人夫妻，以一票5百元賄選，搜出預備賄款與樁腳主動交付的賄款共11萬餘元，遭檢方聲押獲准。28日檢方將陳姓候選人夫妻與劉姓、游姓、王姓3名樁腳，依違反《公職人員選舉法》提起公訴，而該候選人不僅遭起訴，還是該選區最少票的落選人。

▲一票買500元，鄉代候選人夫妻涉賄，被檢警當場查獲。

據檢方指出，陳、邱夫婦到處問人「你家幾口人？」，以每票500元，向100多名選民行賄現金買票，且已經將數萬元現金交付給10多名樁腳與選民，因檢警調及時掌握情資到場搜查，賄款都還未發放出去，其中有樁腳樁腳將買票的現金5萬元全部藏在雜物堆中，還有的主動交付，被查獲賄款共有6萬2仟500元，檢方並在總部搜出4萬3仟100元預備賄款。

▲樁腳將買票的現金5萬元全部藏在雜物堆中，被檢方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）



檢方指出，其中有一名選民堅決不收賄款，讓該名樁腳碰一鼻子灰，但樁腳不敢將錢收回，該名選民只好自己親自把錢拿到競選服務處，退回給陳女丈夫，並說「我是慈濟人，不能賣票！」。陳姓候選人夫妻到案後卻未坦承全部犯行，檢方認為有串供串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。