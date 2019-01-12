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丁守中舉證「違憲違法」　律師團：選舉時間應該是24小時

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圖文／鏡週刊

國民黨台北市長參選人丁守中落敗後聲請驗票，結果卻輸更多，他認為選務違法，訴請選舉無效，台北地院審理時，丁守中透過律師向法官表示，選舉時間應該是24小時，但中選會卻以行政命令訂出8時到16時的時段，已屬違法、違憲，應判選舉無效，重新投票選舉台北市長。

丁守中的律師團認為，選舉違法，所指的法，也包括憲法，因此選舉必須平等公正，但這次選舉，投票截止時間後，還有人可以投票，可以透過手機知道開票情況，嚴重選舉資訊不對等，違反憲法平等原則。

此外，丁守中的律師團也認為，關於投票時間，是法律保留，應該是24小時，但行政命令壓縮選民時間，完全不符合憲法的比例原則。

丁守中認為，這次台北市長選舉，有資訊自由的限制與不平等的情況，且因為有智慧型手機，下午4時投票截止後，還有人可以邊用手機看開票邊等投票，嚴重妨害選舉的公正信用。

對於公投與市長選舉合併，丁守中也認為違法，因為有些選民只有公投權，沒有市長選舉權，卻也一起排隊，妨礙選民選舉權，嚴重影響選民時間選擇，有選民看排很長就先回家，再找時間來已沒有辦法再投票，已實質妨礙選舉權，應判決選舉無效。

丁守中去年12月確定驗票未翻盤後，立即向台北地院提出「選舉無效」之訴，希望台北市長選舉重新投票，丁守中若能證明選務機關辦理選舉違法，且足以影響選舉結果，二者缺一不可，即能獲判勝訴，台北市長將重新選舉，一審要在半年內審結，可上訴到二審，也是半內年審結，若丁守中勝訴確定，即可以再度與柯文哲對決，由選民重新投票決定誰是台北市長。


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