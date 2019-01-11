4意識4自信2維護貫徹中央政策　習近平：6項任務迎接建國70周年

▲習近平在第19屆中央紀律檢查委員會第3次全體會議上發表重要講話。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中共總書記、國家主席習近平11日在第19屆中央紀律檢查委員會第3次全體會議上發表重要講話，強調要以新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，並提出6項任務，鞏固發展反腐敗鬥爭，確保黨的十九大精神和中央重大決策部署貫徹落實，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

習近平在會議中表示，改革開放40年來，各級紀檢監察機關堅持黨的領導、從嚴管黨治黨，探索積累了寶貴經驗，而2019年是中華人民共和國成立70周年，也是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，要繼續推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，並提出6項任務

這6項任務分別為，一為確保黨中央重大決策部署與監督。二是發展積極健康的政治文化，力戒形式主義和官僚主義。三是弘揚優良作風，同心協力實現小康，打擊享樂主義、奢靡之風等陋習。四為堅決懲治腐敗，緊盯事關發展和國家安全的重大工程，加大金融領域反腐力度。五是強化主體責任、完善監督體系，要深化國家監察體制改革。六為維護群眾切身利益。要做深做實做細市縣巡察和紀委監委日常監督，從具體人、具體事著手解決。

習近平認為，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，是具體而非抽象的，其中領導幹部必須從知行合一的角度審視自己、要求自己、檢查自己，除了對中央決策部署，必須堅定落實，也要要嚴守政治紀律，抵制依賴特定關係人的違規干預、撈取好處等行為，職位越高越要自覺從嚴標準要求自己，為組織作表率。