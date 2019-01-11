南韓執政黨：習近平料4月出訪北韓會金正恩　5月訪南韓

▲ 金正恩與習近平已經會面4次。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓官媒《朝中社》10日指出，領導人金正恩7日至9日間出訪北京，與中國國家主席習近平會晤時邀請他日後到訪北韓，他也爽快答應。南韓執政黨共同民主黨黨魁李海瓚今（11）日透露，習近平預計4月出訪北韓，且極有可能在5月到訪南韓。中國外交部發言人陸慷10日對此則表示，「我們願同朝方加強高層交往，擴大交流合作。如果有這方面的消息，我們會及時發布。」

李海瓚稍早指出，習金會後若進一步舉行川金會、文金會等峰會，圍繞朝鮮半島的和平氛圍將持續延伸，「預料在今年上半年，各國元首將不時舉行會晤，終結長達70年的分裂，為和平共存做準備，南北間的經濟交流與合作也逐漸成形。利用這些機會活絡經濟景況將至關重要。」

此前，金正恩7日攜妻子李雪主搭乘專用列車密訪北京，8日與習近平在北京人民大會堂舉行高峰會談。《朝中社》報導，兩人就「國際、朝鮮半島政局情勢」與「無核化協商過程」等共同關心事務進行商討與研究，並進行「有深度的交流」，同時談論到有關第二次川金會的應對措施。

《新華社》原先報導，金正恩預計停留至10日。但他9日上午前往亦莊的北京經濟技術開發區，參觀同仁堂的藥材工廠，後與習近平在北京飯店用餐，午間便搭乘賓士車抵達北京站，下午2時8分乘綠皮專車出發，10日回到北韓。