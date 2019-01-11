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財訊／3大神救援　蔡英文總統牌打得漂亮

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／郭瓊俐

揮別2018年九合一選舉民進黨大敗，民間聲望低迷、黨內反彈壓力倍增的局面，蔡英文總統2019伊始，就打出好幾場漂亮的戰役。她先是發表就任總統以來首次「元旦談話」，對兩岸關係提出堅定態度，令人刮目相看。

中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》的一國兩制說法，蔡英文迅速、堅定的回擊，展現國家領導人的氣魄，更贏回民意。接下來民進黨獨派四大老的廣告逼退事件，蔡英文不再溫良恭儉，而是強硬回應「誰要選或不選，不是誰說了算」，更為她博得掌聲。

國安高層會議急轉彎
從討論豬瘟到回應習談話

短短幾天，在外有中國、內有獨派的「神助攻」之下，蔡英文的民調和網路聲量迅速上揚，打敗政壇網路紅人高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，不但鞏固了蔡英文的領導權力，也相對鎮壓了黨內反對她2020年競選連任的力道。她脫胎換骨的表現，是經歷敗選後的刺激，還是近3年來寒窗努力的成果？

核心人士指出，縣市長選舉結果藍營大勝，形成地方包圍中央的態勢，對兩岸關係著墨甚深的蔡英文即研判，中國一定會有動作，而且不會是類似提出惠台措施等經濟招安的動作，而是政治上的進逼，因此早就下令國安會、陸委會等幕僚單位開始準備工作。

在中國透過選舉等方式介入台灣社會，手法愈來愈細膩、範圍愈來愈大的情況下，幕僚單位設定總統必須出面提醒台灣人民，中國的威脅不只是軍事，還有豬瘟疫情等民生安全問題，也要進一步宣示台灣的民主核心價值。

府方研判，藍營縣市首長紛紛對九二共識表態，連麵包師傅吳寶春都被迫講解二共識，九二共識在台灣似乎無往不利，讓中國會想在短時間內處理九二共識這件事。當時府方的原則，就是要「先發制人」，由蔡英文先發表公開談話。但談話的時間點，費了一番功夫拿捏，因為怕習近平先有動作，一度考慮蔡英文在31日除夕晚上發表談話，但考量除夕晚上大家都在看煙火，隔天媒體報導也多是全球的煙火新聞，效果不好，加上元旦有升旗典禮，有國家的意涵，所以決定讓蔡英文在元旦早上談話。

上任以來的第一個《元旦文告》中，蔡英文強調兩岸交流要健康、正常，「不能靠模糊的政治前提或強迫就範的通關密語」，也以「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來兩岸一家親」，反擊中國逼迫台灣各界表態支持九二共識、兩岸一家親的蠻橫。

總統府原本即排定1月2日召開國安高層會議，但當時的議程是豬瘟，因為豬瘟疫情已是國安問題。幕僚表示，當初密切觀察，如果習近平1月2日之前沒有出來談話，1月2日的國安會議之後，蔡英文會出面談豬瘟議題；後來掌握訊息，習近平會在1月2日《告台灣同胞書》40周年講話，因此當天的國安會議，大家一面討論豬瘟，一面在看習近平的談話內容。…(本文節自財訊572期，詳全文)

延伸閱讀：
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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,民進黨,蔡英文,韓國瑜,豬瘟,柯文哲,九二共識,習近平,兩岸,,金門,死豬

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