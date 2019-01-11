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習近平挺「川金二會」：希望朝美相向而行

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▲▼習金四會，習金會，北京，習近平，金正恩。（圖／路透社）

▲習金四會在京舉行。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

北韓領導人金正恩9日結束第4度中國參訪行程，搭機返回北韓，針對朝顯半島形勢，大陸國家主席習近平指出，會支持「川金二會」希望北韓和美方要「相向而行」，「中方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。」

根據《新華社》報導指出，習近平「積極評價」北韓為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化採取的積極舉措，並表示，「去年在中朝及有關方共同努力下，半島問題政治解決進程取得重大進展」

▲▼金正恩訪中,習金會,金習會,習近平,北京。（圖／新華社）

▲習近平在北京飯店會見金正恩。（圖／新華社）

針對「川金二會」的部分，習近平認為，「目前朝鮮半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識」，以政治解決半島問題面臨「難得的歷史機遇」

中方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支持有關方通過對話解決各自合理關切。希望朝美相向而行，中方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

▲▼習金四會，習金會，北京，習近平，金正恩。（圖／路透社）

▲會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。（圖／路透社）

金正恩表示，「去年朝鮮半島形勢出現緩和，中方為此發揮的重要作用有目共睹」，北韓方高度讚賞並誠摯感謝。北韓將繼續堅持「無核化立場」，並通過對話協商解決半島問題，「為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力」。希望有關方重視並積極回應朝方合理關切，共同推動半島問題得到全面解決

加上此次訪華，已是金正恩一年內第4次踏上中國的土地，金正恩表示，「我在過去不到一年時間里四次訪華，對中國經濟社會發展成就和中國人民奮發圖強的精神面貌印象深刻」。北韓認為「中國的發展經驗十分寶貴，希望多來中國實地考察交流。」

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關鍵字：川金會,川金二會,習金會,習近平,金正恩,北韓,川普

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