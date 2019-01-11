上海鼓勵台企科創板上市　李文輝：將做好金牌「店小二」

▲上海市台辦主任李文輝。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

上海是台灣民眾在大陸生活最密集的地區，近年與台灣交流合作也經常擔任橋頭堡的角色。市台辦主任李文輝近日接受媒體專訪表示，上海對台工作要堅持「經濟先行、文化引領」的主基調，深化兩岸融合發展。他並提到，上海未來將做好台資台企的金牌「店小二」，深化金融、城市及文化上的交流。

大陸國家主席、中共中央總書記習近平2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表最新對台談話後，李文輝10日接受上海《解放日報》專訪表示，上海對台系統要認真組織學習習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，「全心全意為在滬台灣同胞辦實事、做好事、解難事，力爭上海對台工作取得新突破。」

為逐步使台灣民眾在各領域提供上海市民同等待遇。李文輝表示，要加強滬台經濟合作制度化建設，推動落實《上海市臺灣同胞投資權益保護規定》《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法（惠台55條）》。

▲上海證券交易所。（圖／CFP）

上海台辦透露，未來將鼓勵更多台資企業融入上海自貿試驗區，以制度創新和功能重塑支援台資企業加快轉型升級，支援台資金融機構積極參與上海金融中心建設，並探索激勵台資企業在「上海科創板」上市。

習近平在首屆中國進口博覽會上曾提到，將在上海證券交易所設立「科創板」並試點註冊制。也就是說，在科創板掛牌的公司都是「科技創新型企業」，得到資金與政策的支援下，可以快速發展，如同大陸版的「那斯達克」。

▲習近平於進博會開幕式進行致詞。（圖／翻攝自進博會官方畫面）

李文輝也提到，上海還要當好台企台資的金牌「店小二」，加大對台資中小企業服務力度，在融資發展、市場拓展、產業升級等方面提供服務，並鼓勵更多台灣青年到大陸、上海追夢、築夢、圓夢。

滬台雙城論壇舉辦至今已經第九屆，專訪中指出，上海還將深化與台北的城市交流，落實好已簽署的33項交流合作備忘錄，在文化、教育、科技、體育、醫療和社會保障等方面探索基本公共服務均等化、普惠化及便捷化。

上海是台灣民眾在大陸生活最密集的地區，上海及周邊地區有常住人口約50萬人。截至去年底，上海累計批准台商投資項目1萬2,915家，吸引合同台資401.97億美元。台企累計在滬設立地區型、投資型和研發型總部72個，金融機構43家。

