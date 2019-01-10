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龍崎掩埋場設在活動斷層　環團槓台南市府要求「設自然地景」

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▲▼龍崎掩埋場記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲立委和環團針對龍崎掩埋場舉行記者會要求政府將該案設成自然地景。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台南市代理市長李孟諺卸任前核准龍崎掩埋場水保施工許可證，爆發地方居民不滿，環團今（10日）表示，該地號登陸面積96.5%，卻有81.2%為敏感區，但主管機關審查隨便，痛斥做掩埋場除破壞地形地貌水土，整個二仁溪被汙染風險很高，要求政府重新檢討該案，並設成自然地景。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，龍崎掩埋場計畫面積 41.2公頃土地中，有25.2公頃土地坐落在山崩與地滑地質敏感區和環境敏感區，全部使用面積中，約有61%座落在山崩與地滑地質敏感區。

▲▼龍崎掩埋場記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲黃煥彰說，掩埋場面積中有81.2%為地質敏感區，做為掩埋場將嚴重破壞水土保持計畫。（圖／記者許展溢攝）

黃煥彰進一步說明，以該地號登錄面積來看，有23.8969公頃，其中用於掩埋場的部份23.0543公頃，而佔該地號土地面積的96.5%，根據地質查詢結果顯示，該地號用作掩埋場面積中，81.2%為地質敏感區，這麼高比例地質敏感區做為掩埋場，將嚴重破壞地形地貌的水土保持計畫。

看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，崎掩埋場預定地被許多活動斷層包圍，又有龍船斷層切過，地質很不穩定，且有很多稀有動物棲息，和很多景觀，但相關單位把關失職，地質調查隨便做，難道不知道這樣做會破壞地景，要求農委會和台南市政府依《文化資產保存法》第 84 條，緊急指定龍崎為暫定自然地景。

▲▼龍崎掩埋場記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，崎掩埋場預定地被許多活動斷層包圍。（圖／記者許展溢攝）

台大地質系教授陳文山說明，龍船斷層兩側地表快速變動，尤其斷層西側龍崎廢棄物掩埋場廠址範圍每年垂直變動速率從0.5公分至 2.5公分變動，達2公分差異，快速變形範圍東西寬度約1公里，10年內會造成20公分垂直變動差異，必定會造成龍崎廢棄物掩埋場結構體（東西長度約300公尺）的變形與破壞，導致掩埋場廢水滲出，造成二仁溪全面汙染。

▲▼龍崎掩埋場記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲各單位代表與會針對該案說明。（圖／記者許展溢攝）

立委王定宇火大痛批該案「打死都不同意」，大部分地方居民也不同意，更點名曾經手該案的行政院長賴清德、國民黨黨主席吳敦義和台南市長黃偉哲，必須馬上正視該案。立委陳亭妃則說「堅持反對」 ，設了除破壞景觀、影響地質，更絕對是死刑。立委陳曼麗表示，這麼好的地方都可以列入聯合國世界遺產，就算台灣不能申請，也可以自己設定成地景國家公園。

農委會表示，依據文資法84條，有2種狀況可去暫定自然地景，第一是在緊急狀況下，依據暫定古蹟條件辦法中，有4種條件可暫訂，如風災、水災、有立即重大危險、建築物面臨拆除和工程施工進行者就能指定，另一個狀況是，如果已經進入自然地景審議也可以暫定， 而審議程序則要由地方政府發起外，地方和個人團體也可主動提報。

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關鍵字：龍崎掩埋場,台南,二仁溪,汙染,水保,環團,王定宇,陳亭妃,陳曼麗

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