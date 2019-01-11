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臉書幸福企業第一？　前員工：根本邪教

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國際中心／綜合報導

美國就業市場的求職者社群Glassdoor在去(2018)年12月公布了用戶所票選的2019年美國幸福公司，而在2018年奪下全美最佳雇主頭銜的臉書（Facebook）從第一名下滑到了第七名。十多名前臉書員工日前向財經媒體《CNBC》揭露，臉書根本是「邪教」企業，對異議接受度低之外，員工還得每天假裝上班很開心，跌破大家對臉書的企業印象。

▲▼ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，曾在臉書工作的十幾名員工表示，臉書是以績效考核體系創造出公司文化，只要有一次考績不佳，便會被貼上標籤。不只如此，前員工也指出，臉書領導階層對異議的接受度很低，與營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）說的「活出真我」（authentic self）根本不一樣，只要在會議上對提案提出問題的人，馬上就會被大砲轟。

臉書的噤聲文化不只在會議上體現，甚至連女性員工被職場性騷擾也不敢出聲。前員工表示，臉書企業文化根本是「邪教式」文化，就算你覺得再痛苦，也得假裝很開心，要表現出臉書是最棒的地方。

另外，員工的考核內還加上「同儕評鑑」，導致員工除了工作之外，還必須維持好人際關係，若員工沒有時間參與公司活動，還會遭到主管冷凍。前員工揭露，之前因離婚心情不佳，缺席了公司活動，就遭到經理針對。

臉書聲望在2018年下滑，跌破了不少大家對臉書的好印象，而2019年奪下全美最佳雇主頭銜的為美國企業為管理顧問公司Bain & Company，第二名則是2011年才創立的雲端視訊會議服務供應商Zoom Video Communications。

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關鍵字：臉書,幸福企業,邪教式企業文化,邪教

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