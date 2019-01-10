　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「全球速食霸主」為何在台灣紅不起來？網友分析5原因：寧願買沙威瑪

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼年度必排！SUBWAY潛艇堡3／8買一送一　網暴動：可以吃到隔天（圖／SUBWAY）

▲SUBWAY售價比其他速食高不少。（圖／取自官網）

消費中心／綜合報導

美國知名潛艇堡專賣店SUBWAY，為全球最大連鎖速食餐廳，不過在台灣聲量似乎沒有比麥當勞或肯德基那麼響亮。對此，就有網友發文詢問「為何Subway在台灣紅不起來的原因？」而其他網友也紛紛回覆，分析出有5大原因，包含價格太貴、沒有優惠卷、店員臉臭等。

有網友在PTT上發文指出，今天中午剛吃完Subway的99元平日套餐，「今天是甜蔥照燒雞，吃起來覺得口感味道還不錯，但覺得Subway門市真的蠻少的，還要特別去找才找的到，感覺跟麥當勞、肯德基，甚至是摩斯的門市數量都不能比，可是查了一下國外，Subway的全世界門市，竟然超過麥當勞跟肯德基，是全球速食店最多的門市，真的讓人意外。」

網友疑惑說，「台灣的Subway店面幾乎都小小的，而且人氣也不高，但為什麼？還是真的價格太貴，口味不合等等？」

▲▼年度必排！SUBWAY潛艇堡3／8買一送一　網暴動：可以吃到隔天（圖／SUBWAY）

對於此疑問，其他網友紛紛回覆留言說，「真的是因為太貴」、「好吃但好貴」、「又貴又沒優惠卷」、「吃不飽，貴」、「台灣價錢跟美國差不多可是份量少，每次抓菜的份量大概只有美國的一半，要求給多一點有些店員又不爽」、「不知為何每次吃完很快就餓…」、「貴！而且各分店品質落差大，特價活動有些店家不參加」、「加盟店店員素質不一，行銷活動沒有全台統一，加菜份量規則標準不一」、「太貴，且台灣市場還是比較愛肥速食」、「我寧願去買沙威瑪」。

從網友留言中也可分析出Subway在台灣紅不起來有5大原因，分別為：價格實在太貴，隨便點就要兩百；東西太小會吃不飽，尤其男生吃完很容易又肚子餓；加菜份量標準不一，甚至只有美國的一半；優惠活動實在太少，不像其他家速食業者常推優惠；店員素質不一，常有消費者遇到臭臉店員。

根據官網指出，Subway分店數居全球之冠，在98個國家擁有35,000多家分店。其中，台灣則有135家分店，包含花蓮跟台東地區都有。

ET快訊
兒子「噴泉般吐奶」出生15天當天使！媽淚崩：終是奢望
白冰冰《來去高雄》引齊柏林作品爭議　阿布電影回應了
住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太點破台灣人盲點
手搖杯點全糖！極致省錢喝法「變2杯」　6字口訣超實用

關鍵字：SUBWAY,速食,潛艇堡

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網哭嚎！30年歷史「熱巧克力」竟然要下架了　麥當勞曝光停售原因

必備神卡活用4祕技爆激省！麥當勞得來速點餐比到櫃檯便宜

神人評比3大超商福袋「這家大勝」！小7開賣4分鐘完售...萊爾富還有40萬份

陽明山首家星巴克掰掰了！限時憑「一整年」發票可享草山門市買一送一

「全台鬧蛋荒」茶葉蛋跟著漲一波？4大超商都出面回應了

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

「全球速食霸主」為何在台灣紅不起來？網友分析5原因：寧願買沙威瑪

【廣編】adidas UltraBOOST X MADNESS重磅聯名　1/12在台發售

網路開店平台SHOPLINE　再獲新一輪資金挹注

iPhone用膩了嗎？蝦皮黑色安卓日　換三星Note 9最高省近7千

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

「全球速食霸主」為何在台灣紅不起來？網友分析5原因：寧願買沙威瑪

【廣編】adidas UltraBOOST X MADNESS重磅聯名　1/12在台發售

網路開店平台SHOPLINE　再獲新一輪資金挹注

iPhone用膩了嗎？蝦皮黑色安卓日　換三星Note 9最高省近7千

網哭嚎！30年歷史「熱巧克力」竟然要下架了　麥當勞曝光停售原因

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

大甲媽加持招財錢母開運酒　全聯開賣限量6千組

李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

日本7-ELEVEN「限定商品」台灣小7也買得到了！雪肌粋洗面乳189元快手刀搶

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

SBL／嘴砲不斷雙衛險開打　金酒90比78退裕隆穩龍頭

涉虐托嬰中心不讓孩穿褲　家長驚覺有異：監視器一週之後壞光光

高志鵬：絕無拖延之意　將配合司法盡力洗刷罪名

檢認證「警察是奴才」　囂張男直播再罵法警「王八蛋」

詭異特調「台中江小姐」…1杯要百元！店長悄曝背後故事

駕駛恐懼症找上你　通勤上路心驚慌　醫師：空間恐懼症的一種

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡定看好戲

嘴唇沒快感...人為何要接吻？專家揭「害羞原因」：擇偶條件之一

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

消費熱門新聞

神人評3大超商福袋「這家大勝」

網狂推！好市多神級可可爆好喝

停售熱巧克力！麥當勞曝光原因了

抽賓士！超商雙雄90萬份福袋開..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

微風南山美食街跳電

用4祕技到麥當勞得來速點餐激省

蝦皮黑色安卓日　三星Note ..

時代眼淚！陽明山首家星巴克掰了

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

全球速食霸主為何在台紅不起來？

茶葉蛋跟著漲？4大超商都回應了

網全嚇瘋！好市多驚現噁爛退貨襪

台灣Pay聯手三大超商送49元..

更多熱門

相關新聞

頂呱呱沒落？　狂開20家捲土重來

台灣本土炸雞店「頂呱呱」在地經營超過40年，曾經稱霸整個炸雞界，不過，隨著近年來各種美式品牌崛起，頂呱呱的業績似乎大不如前，有網友就PO文探討，究竟「台灣速食始祖」的沒落關鍵為何。

越吃越難睡！偷走睡眠的「7食物」

「本土速食王」吉祥物超萌出擊！

連吞百威漢堡王 他掌控價值3000億食品帝國

台灣速食始祖沒落？關鍵美味獨撐

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面