「全球速食霸主」為何在台灣紅不起來？網友分析5原因：寧願買沙威瑪

▲SUBWAY售價比其他速食高不少。（圖／取自官網）

消費中心／綜合報導

美國知名潛艇堡專賣店SUBWAY，為全球最大連鎖速食餐廳，不過在台灣聲量似乎沒有比麥當勞或肯德基那麼響亮。對此，就有網友發文詢問「為何Subway在台灣紅不起來的原因？」而其他網友也紛紛回覆，分析出有5大原因，包含價格太貴、沒有優惠卷、店員臉臭等。

有網友在PTT上發文指出，今天中午剛吃完Subway的99元平日套餐，「今天是甜蔥照燒雞，吃起來覺得口感味道還不錯，但覺得Subway門市真的蠻少的，還要特別去找才找的到，感覺跟麥當勞、肯德基，甚至是摩斯的門市數量都不能比，可是查了一下國外，Subway的全世界門市，竟然超過麥當勞跟肯德基，是全球速食店最多的門市，真的讓人意外。」

網友疑惑說，「台灣的Subway店面幾乎都小小的，而且人氣也不高，但為什麼？還是真的價格太貴，口味不合等等？」

對於此疑問，其他網友紛紛回覆留言說，「真的是因為太貴」、「好吃但好貴」、「又貴又沒優惠卷」、「吃不飽，貴」、「台灣價錢跟美國差不多可是份量少，每次抓菜的份量大概只有美國的一半，要求給多一點有些店員又不爽」、「不知為何每次吃完很快就餓…」、「貴！而且各分店品質落差大，特價活動有些店家不參加」、「加盟店店員素質不一，行銷活動沒有全台統一，加菜份量規則標準不一」、「太貴，且台灣市場還是比較愛肥速食」、「我寧願去買沙威瑪」。

從網友留言中也可分析出Subway在台灣紅不起來有5大原因，分別為：價格實在太貴，隨便點就要兩百；東西太小會吃不飽，尤其男生吃完很容易又肚子餓；加菜份量標準不一，甚至只有美國的一半；優惠活動實在太少，不像其他家速食業者常推優惠；店員素質不一，常有消費者遇到臭臉店員。

根據官網指出，Subway分店數居全球之冠，在98個國家擁有35,000多家分店。其中，台灣則有135家分店，包含花蓮跟台東地區都有。