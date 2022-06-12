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以為有無敵星星！她確診後跑趴不戴罩　「2度染疫更慘」喉痛又高燒

▲▼美國,新冠。（圖／路透）

▲美國疾病管制與預防中心建議，新冠康復後90天內出現症狀者要進行篩檢。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國廣播公司（ABC）報導，全美光是24州重複感染新冠的紀錄就高達160萬例。在伊利諾伊州，女子麥克唐娜今年1月染疫，加上已接種疫苗，便回歸不戴口罩、沒保持社交距離的正常生活，參加體育活動和派對，但她從沒想過會在短短4個月後再度確診，發高燒、喉嚨痛，第二次感染的病情比第一次還要嚴重。

麥克唐娜（Jennifer McDonnell）一家人向來對新冠抱持謹慎態度，不過就在1月染疫後，便認定終於可以回歸正常生活，「我們已經打了疫苗與加強劑，又有確診過的自然感染免疫力，我們覺得我們已經不需要戴上口罩」，因為體內可能已經擁有強大免疫保護力。

▲▼ 美國,新冠疫情,機場,口罩。（圖／路透）

麥克唐娜一家參加多場體育活動，參加派對也沒戴口罩，未保持社交距離，沒做任何防疫措施。不料，就在首次確診的4個月後，她某天半夜突然醒來，不但發高燒，還有喉嚨痛的症狀，「我感覺糟透了，病得很重」。

麥克唐娜起初還以為只是普通感冒，經過一番檢查後，醫師決定對她做新冠篩檢，「當他告訴我，我的新冠篩檢結果又呈現陽性時，我還以為他在開玩笑」。如今她二度確診後已過3周，但身體狀況仍未恢復，且第二次確診的感覺比第一次糟糕許多。

美國廣播公司聯繫全美50州衛生部門，儘管無法取得全部的新冠數據，但光是24州的統計數字就顯示有160萬例重複染疫個案，似乎有越來越多人出現二次確診，部分個案則是第三次、第四次甚至第五次染疫。依據美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，新冠康復後90天內出現症狀者要進行篩檢。

專家認為，重複染疫的出現，部分原因是更多傳播力強大毒株、免疫力下降、鬆綁對口罩等有效防疫措施，就算多數確診患者的病情不嚴重，但意味著控制疫情大流行要困難得多。

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