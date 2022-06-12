機動防禦失效！烏丟失最後據點2／3控制權　盧甘斯克數週內恐淪陷

▲俄軍如今正集中砲火強攻盧甘斯克地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國一名國防高官指出，由於烏克蘭的彈藥幾乎耗盡、盧甘斯克（Luhansk）前線士兵遭受慘重傷亡，仍由烏克蘭實際控制的最後2座城市，北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk），很有可能會在一週內落入俄軍之手，而整個盧甘斯克地區也恐將在數週內被俄軍完全控制。

據《華盛頓郵報》報導，烏克蘭軍隊目前正採取一種有效的「機動防禦戰術」作戰，當烏克蘭軍隊難以抵擋俄軍的攻擊時，他們便會戰略性撤退，等到俄羅斯繼續推進時，烏克蘭軍隊就會迅速反擊並收復失地。

▲美國一位國防高官預測，盧甘斯克將在數週內落入俄軍手中。（圖／路透）

儘管這個方法非常有用，但美國一位不具名的國防部官員表示，北頓內茨克和利西昌斯克如今受到的攻擊越發猛烈，因此這2個烏克蘭的最後據守點很可能會在一週內落入俄軍之手，而整個盧甘斯克也恐將在數週內淪陷。

他補充，雖然拿下盧甘斯克與俄羅斯佔領整個頓巴斯（Donbas）地區的目標相差甚遠，但對俄軍來說，這仍是一場難得的胜利，而這也將為俄軍創造另一條新戰線，「俄羅斯目前還是採取漸進模式進攻，俄軍也付出了巨大的傷亡代價」。

這位官員的說法與北頓內茨克市長斯特約克（Alexander Stryuk）不謀而合。市長日前在接受BBC的採訪時證實，截至11日為止，北頓內茨克市的激烈巷戰仍在持續進行中，而且烏克蘭軍隊在北頓內茨克的控制權只剩三分之一。