政府停擺19天！民主黨直播嗆川普：沒有總統會威脅老百姓

▲美國總統川普、民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普和民主黨8日先後發表電視演說，相互痛斥對方是造成聯邦政府部分停擺的兇手。川普在白宮橢圓形辦公室聲稱，美墨邊境目前面臨嚴重的「人道主義、一場心與靈魂的危機」，高喊美國人必須支持築牆政策。隨後民主黨立刻跳出來反駁，怒批川普扭曲事實、製造分裂，「美國的象徵應該是自由女神，而非30英呎的高牆」。

據《環球新聞》報導，川普在8日晚間9時（台灣時間9日早上10時）發表了一段9分鐘的演講，內容引述沒有根據的說法，聲稱許多「非法入境的外國人」殺害美國人，「在國會盡責之前，還有多少美國人的血要被犧牲？」激情演說後，民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院領袖裴洛西（Nancy Pelosi）立即跟進，針對剛剛的內容發表4分多鐘的演說。

這是在民主黨在3日重奪眾議院控制權後，首度合體亮相，兩人強調，民主黨要求政府敞開大門，「毫無疑問的，我們和總統都想要邊境安全，但對於總統大多數的做法我們卻無法苟同，應當將政府關門與編境安全區分開來，不該讓全民為政府關門而買單。」

▼美墨邊界圍牆耗資57億美元。（圖／路透社）

裴洛西怒斥，川普的發言充滿歧見且惡意滿滿，「事實是，邊境移民大多數為女性和孩子，他們並不具有安全威脅，他們是人道主義的考驗，總統枉顧人權及適得其反的政策只會讓此挑戰更加困難。」他強調，明明就有更好的方式來處理問題，例如增雇邊境官員、增設邊境基礎建設，但川普的做法居然是讓政府關門，導致數十萬公務員無辜受波及、延後領薪，「總統必須停止拿美國人民當人質，必須停止製造分裂，重啟政府運作。」

▲ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。（圖／路透）

舒默則說，「美國同胞們，我們今晚演講的原因只有一個，就是總統。他沒能讓墨西哥為了那沒用且沒必要的邊境牆付錢，也無法說服國會或者美國人買單，只好關閉政府。」舒默直言，即便邊境沒有建造高達57億美元的隔離牆，也能維護安全，「美國的象徵應該是自由女神，而非30英呎的高牆。總統先生，我們的建議真的很簡單，重啟政府吧，我們一起努力化解邊境問題的分歧。」

▲移民攀上美墨邊界的圍牆，設法跨越到美國境內。（圖／路透）

舒默痛斥川普為所欲為，不顧美國百萬人民的生計，「總統製造危機感，引發莫須有的恐懼，用以轉移民眾對政府動盪的注意力。政府不該是這樣運作的，我們不該被壞脾氣的總統操控，沒有總統會亂拍桌子，逼迫一定照他說的路走，威脅讓政府關門。」

美國政府部分機構已持續停擺19天，是繼1995年12月5日至1996年1月6日，柯林頓（Bill Clinton）政府創下關門21天的紀錄後，美國政府停擺最久的一次。