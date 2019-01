政府停擺19天！民主黨直播嗆川普：沒有總統會威脅老百姓

▲美國總統川普、民主黨眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普和民主黨8日先後發表電視演說,相互痛斥對方是造成聯邦政府部分停擺的兇手。川普在白宮橢圓形辦公室聲稱,美墨邊境目前面臨嚴重的「人道主義、一場心與靈魂的危機」,高喊美國人必須支持築牆政策。隨後民主黨立刻跳出來反駁,怒批川普扭曲事實、製造分裂,「美國的象徵應該是自由女神,而非30英呎的高牆」。

據《環球新聞》報導,川普在8日晚間9時(台灣時間9日早上10時)發表了一段9分鐘的演講,內容引述沒有根據的說法,聲稱許多「非法入境的外國人」殺害美國人,「在國會盡責之前,還有多少美國人的血要被犧牲?」激情演說後,民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院領袖裴洛西(Nancy Pelosi)立即跟進,針對剛剛的內容發表4分多鐘的演說。

這是在民主黨在3日重奪眾議院控制權後,首度合體亮相,兩人強調,民主黨要求政府敞開大門,「毫無疑問的,我們和總統都想要邊境安全,但對於總統大多數的做法我們卻無法苟同,應當將政府關門與編境安全區分開來,不該讓全民為政府關門而買單。」

▼美墨邊界圍牆耗資57億美元。(圖/路透社)

裴洛西怒斥,川普的發言充滿歧見且惡意滿滿,「事實是,邊境移民大多數為女性和孩子,他們並不具有安全威脅,他們是人道主義的考驗,總統枉顧人權及適得其反的政策只會讓此挑戰更加困難。」他強調,明明就有更好的方式來處理問題,例如增雇邊境官員、增設邊境基礎建設,但川普的做法居然是讓政府關門,導致數十萬公務員無辜受波及、延後領薪,「總統必須停止拿美國人民當人質,必須停止製造分裂,重啟政府運作。」

▲ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。(圖/路透)

舒默則說,「美國同胞們,我們今晚演講的原因只有一個,就是總統。他沒能讓墨西哥為了那沒用且沒必要的邊境牆付錢,也無法說服國會或者美國人買單,只好關閉政府。」舒默直言,即便邊境沒有建造高達57億美元的隔離牆,也能維護安全,「美國的象徵應該是自由女神,而非30英呎的高牆。總統先生,我們的建議真的很簡單,重啟政府吧,我們一起努力化解邊境問題的分歧。」

▲移民攀上美墨邊界的圍牆,設法跨越到美國境內。(圖/路透)

舒默痛斥川普為所欲為,不顧美國百萬人民的生計,「總統製造危機感,引發莫須有的恐懼,用以轉移民眾對政府動盪的注意力。政府不該是這樣運作的,我們不該被壞脾氣的總統操控,沒有總統會亂拍桌子,逼迫一定照他說的路走,威脅讓政府關門。」

美國政府部分機構已持續停擺19天,是繼1995年12月5日至1996年1月6日,柯林頓(Bill Clinton)政府創下關門21天的紀錄後,美國政府停擺最久的一次。

