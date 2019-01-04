千「雞」百怪！GG受傷的千百個原因 你絕對想像不到

▲GG真的「GG」了，是男人最大的惡夢。(圖／達志／示意圖)

國際中心／綜合報導

世界上最無法承受之痛，GG受傷絕對是其中之一。最近有關於GG就醫的醫院紀錄曝光。讓人發現這些受傷送醫的理由，從旗杆上滑下來時「卡到陰」，到更換輪胎時造成睾丸撕裂等事故，無奇不有。

最新資料顯示，2017年時，美國有將近3000名男性因為GG受傷送院。當中，一名病人是因為生殖器被夾在兩輛手推車之間受傷。另一人則是因為從馬桶掉下來時，不慎跌坐在捕鼠夾上。

上述意外事件都被記錄在「美國消費者產安全資料庫」上，因為醫務人員治療時必須列明「元兇」 是誰。還有一名男子試圖用漂白劑清洗他的下體，原因是之前他曾「切碎的辣椒」上廁所(想做什麼不言而喻)。

另一個病例是：一名舞男在夜店裡表演時，有客人去扯他GG上的「穿刺裝飾」。還有一個例子， 一名男子企圖使用他的下體練「帝王神功」(吊起重物），造成GG腫脹。

不過也有些受害者是因為不小心才造成GG的災難。例如一名男子因為摔倒，被鑰匙刺傷了生殖器。另一人是被因為被打翻的熱咖啡燙傷重要部位。

還有兩個怪異的病例：兩人一起打電動，結果一人因為長時間坐姿不良造成「蛋蛋」疼痛，另一個則是扭傷馬了生殖器。