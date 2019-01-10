　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女格鬥手Polyana Viana。（圖／翻攝自推特)

笨賊有眼不識泰山，被MMA選手韋雅娜(左)打到變成「豬頭」。（圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

外媒報導，巴西一名搶匪日前試圖搶劫年輕美眉手機時，付出慘痛代價。因為他有眼不識泰山， 行搶的對象是知名「綜合格鬥」(MMA)選手、外號「鐵娘子」(the Iron Lady)的韋雅娜(Polyana Viana)。

據報導，27歲的韋雅娜是「終極格鬥冠軍賽」(UFC)草量級(Strawweight，52公斤以下)選手。本月5日深夜她在住處附近遭遇歹徒搶劫。

韋雅娜表示，當對方出手要搶她的手機時，她瞬間出手狠K對方兩拳，接著又踢了他一腳，最後以一招「後背位裸絞」(Rear naked choke)把對方擺平在地上。

韋雅娜說，對方剛開始時聲稱有槍。但她猜測這可能攏是假。況且她出手如電，料想對方也來不及反應。沒想到她把對方制伏在地後，才赫然發現搶匪所持的竟然是用紙板製成的假手槍！

從韋雅娜在推特上傳的照片的顯示，這名搶匪被她Ｋ到變成「豬頭」。她把對方一直壓制著，直到警察的到來。

納雅娜說，警方把搶匪帶走並處理他的傷勢後，她就回家煮晚餐了。儘管隔天她的手有些疼痛，但不是很嚴重，除此之外她並沒有受什麼傷。

▲女格鬥手Polyana Viana。（圖／翻攝自推特)

▲▼外型艷麗的韋雅娜看不出來是被MMA格鬥選手。（圖／翻攝自推特)

▲女格鬥手Polyana Viana。（圖／翻攝自推特)

ET快訊
貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

關鍵字：Polyana Viana,綜合格鬥,MMA

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

犀利人妻當街撞破姦情 怒摑小三 抓住丈夫GG拖著走！

千「雞」百怪！GG受傷的千百個原因 你絕對想像不到

祭師穿人皮祭獻 墨西哥首座「剝皮之主」神廟出土

粉誇張 產婦除夕夜痛苦分娩 醫護在產房內倒數狂歡！

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

看你有多「胸」！ 英國「最棒咪咪」女模酒駕被捕

快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

美國「114歲」最老阿嬤辭世！家人曝長壽原因：每天吃地瓜

快訊／身價4.2兆全球首富貝佐斯「宣布離婚」　結束25年婚姻

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

美國「114歲」最老阿嬤辭世！家人曝長壽原因：每天吃地瓜

快訊／身價4.2兆全球首富貝佐斯「宣布離婚」　結束25年婚姻

川普想盡快與北京達成「貿易協議」　彭博：他渴望能重振股市

美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

日代表團參加聯合國氣候會議遭竊　筆電、隨身碟存30官員個資

挪威富商妻失蹤10周…證實遭綁架　狂匪要「3億贖金」用門羅幣支付

中學五人制／找建國教頭幫指點　苗縣頭份盼推足球三級制

天然催情素在這！韭菜、牡蠣...幫男友補這7樣食物就對了

優客工場「青創基地」台北開幕　李榮民：助兩岸年輕人創業

《三生三世》小童星「14歲180公分」變長腿歐巴！　粉絲戀愛：像漫畫走出來

快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

讓男人興奮的是妳的叫床聲　女人必學AV女優4大性愛技巧

造韓網軍抓到了？控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文　PTT原始資料曝光

航空雙雄年終出爐！　華航平均2.2個月、長榮航空維持發4個月

飲料龍頭曾請張學友、李敏鎬代言　如今面臨破產人去樓空

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

國際熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

貴婦奈奈現身多倫多　函請加拿大..

美114歲最老阿嬤辭世！家人曝..

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣..

南韓滑冰女將控：17歲起遭教練..

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：..

日參加UN氣候會議　3C設備遭..

工程師發明震動bra　7天能升..

紙槍搶劫格鬥手 笨賊被K變豬..

為救股市　川普想盡快達成貿易協..

遭鎖廁內1hr…漢堡王賠他終生..

更多熱門

相關新聞

猛龍過江爭霸賽1/12鐵籠開戰

台灣職業技擊運動最高殿堂《猛龍過江職業技擊爭霸賽03》，將在2019年1月12日於台北市立和平籃球館開戰，下午「武跆王」職業跆拳，吸引了里約奧運國手劉威廷、雅加達亞運國手侯光武、世大運國手楊宗燁參戰。晚上「格鬥王」由來自日本、韓國、巴西、菲律賓等地的世界頂尖綜合格鬥好手齊聚一堂，滿滿的賽事讓格鬥迷大飽眼福。

MMA現場直擊! 《阿拉唷》飛韓國帶你追星去

EXO沒現身MMA台下依然狂叫！

韓國迷妹人生必須看一次MMA！

防彈MMA舞台2大隱藏意義歌迷爆雞皮

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14萬

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

「5種渣男特質」中1項＝母湯交往

網狂推！好市多神級可可爆好喝

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

2019第2起路殺案！石虎睜眼離世

高雄港空櫃落海　緊急進行打撈

「近距離自拍周子瑜」：此生無憾

浪浪被小孩「嘴塞鞭炮」炸爛噴血

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面