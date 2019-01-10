貿易戰談判3天落幕！繼續等「下一步行動」　美再聲明：盼中國改變結構

▲美國總統川普（Donald Trump）（右一）去年在阿根廷與中國國家主席習近平達成美中貿易戰停火90天的共識。（圖／路透社，資料照）

國際中心／綜合報導

美國和中國雙方在北京談判美中貿易戰，9日為第三天談判時程，中方表示協商已經結束，但並未多加說明談判結果；而美方則表示將向白宮報告後，進行下一步行動。美國貿易代表署（USTR）表示，美國還是期望中國能結構性改變，現在美國總統川普（Donald Trump）仍致力解決美中貿易逆差等問題，改善兩國的經貿。

美方談判重點主要為技術轉移和保護智慧財產權，希望中國能做出結構性的改革；川普也希望能和解，進行健康的貿易交流。美方談判代表團隊已經於9日離開回國，彙報至白宮後決定下一個行動。然而美中談判至今，都還沒有公布任何具體協議。

川普與中國國家主席習近平去年底在阿根廷見面，達成雙方貿易戰停火90天的共識，假若3月2日沒有新協議，那麼美國將可能繼續用2000億中國商品關稅由10%提升至25%。

USTR派出副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）率團前往北京，在7日至9日這三天期間，USTR並沒有提到雙方達成哪些共識，僅屢次強調美國非常希望中國能在貿易上做出必要的結構性改變，解決雙方的問題，「雙方貿易上的任何協議都需要長期持續檢驗、有效的全面執行。」

這是川普和習近平在阿根廷達成貿易站停火共識之後，美中首次展開90天貿易談判的協議之一，川普曾在白宮向記者透露，「我們與中國解決貿易戰談判的進展相當順利。」不過至今都還沒宣布談了什麼，必須等到USTR回報此次談判情況後，才會得知白宮下一步驟。