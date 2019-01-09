工友未獲續聘想洩憤　竟持榔頭擊北京小學孩童釀20傷

▲一名男子8日闖入該校園用鎚子傷人，至少20名學童受傷。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

北京市西城區宣武師範學校附屬第一小學8日驚攻擊案，一名男子在接近中午12時許闖入校園用槌子傷人，造成至少20名學童受傷，其中4人重傷。經當地公安部門初步調查，涉嫌犯案的賈姓男子在該校從事維修工作，因合約到期不獲續聘進而洩憤傷人。

綜合陸媒報導，賈姓男子在8日11時17分左右闖入該校，用日常工作用的榔頭，打傷多名學生，嫌犯已被當場制伏。經公安部門初步調查，嫌疑人賈某某，（男，49歲）為黑龍江人，是該校聘用的勞務派遣人員，日常從事維修工作。

▲嫌犯持榔頭工及學生。（圖／翻攝自微博）

報導提到，賈姓嫌犯勞務派遣合約將於今年1月到期，勞務公司未與其續簽原來的合約，他為發洩不滿情緒，持日常工作用的手錘在課間將多名學生打傷。目前，公安機關已對賈嫌採取刑事拘留措施，正在進一步審查中。此外，醫院也正在全力救治受傷的學生，學生家長已參與陪護，受傷學生均無生命危險。

西城區政府8日晚間舉行記者會表示，4名學生顱骨凹陷性骨折，3名已經進行手術，其餘20名受傷學生均無生命危險。校方則稱，嫌犯和學校不存在任何矛盾糾紛。