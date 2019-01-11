不熟同事結婚「被炸」到底包不包？這間公司下令：不准發喜帖

大陸中心／綜合報導

人到了某個年紀，無論同學朋友還是職場同事，紛紛開始傳出結婚喜訊，雖然衷心替對方高興，但扯到禮金，難免成為棘手問題。山西一間酒店便相當乾脆，直接發布規定，舉凡「喬遷新居、孩子滿月、老人過壽、購買新車等喜事」，全都不得宴請同事，製造不必要的矛盾，違者依規開罰。

據《梨視頻》報導，日前山西有一間酒店非常特別，為了解決同事間因紅包袋來的尷尬問題，公佈出「喬遷新居、孩子滿月、老人過壽、購買新車等喜事，不得宴請同事參加，違者罰款2千人民幣（約9006元台幣），並退回所收的全部禮金」等規定。

▲公司規定員工不得宴請，否則罰款2000元人民幣。（圖／CFP）

酒店主管表示，這是因為公司的員工很多，「一個人要收禮金的話，就會收到幾十萬（人民幣），而且都是抬頭不見低頭見，跟這說了不跟這個說，人際關係會有影響。」為了避免同事間產生不必要的矛盾，才會發布此禁令。

此事曝光後，引起網友熱烈討論，有人直呼這樣的確省事，「這個好啊，大家平時在一起共事，請了不去面子上過不去，去了錢包過不去」、「可以可以，要是關係好的，私下慢慢再請」、「我覺得行，帶點喜糖喜餅跟同事在分享一下喜悅就好」；不過也有人認為很不合理，「這制度是怕大家都去參加婚禮沒人上班吧」。