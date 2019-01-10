廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

▲中歐班列抵達歐洲約耗時2周。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門市政協十三屆三次會議8日舉行，多名台商政協委員都對「融入一帶一路建設」的主題發表了意見，冠捷科技集團（AOC）的副總裁王必祿表示，廈門中歐班列的開通，將冠捷的產品源源不斷運往歐洲，不只運行時間大大縮短，資金的周轉也更有效率，「從2017年開始，我們透過中歐班列，已向歐洲運送了近3000個貨櫃。」

華永國際董事長、仕霖集團總裁陳岱樺指出，廈門是海上絲綢之路的起點城市之一，與東南亞國家有深厚的淵源，廈門的台商可透過「一帶一路」建設，與大陸企業共同挖掘東南亞的商機，共享一帶一路紅利。

▼廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

冠捷科技的副總裁王必祿表示，一帶一路推動以來，眾多兩岸企業家陸續投入，帶來了更多新的發展契機，「廈門中歐班列的開通，將我們的產品（冠捷為全球液晶顯示器大廠）源源不斷運往歐洲，貨物運行時間縮短了三分之二，資金的周轉也更有效率。」

王必祿強調，中歐班列的開通，讓生產排程、資源調動、戰略佈局等，都變得更為彈性、便捷、高效，「自2017年以來，我們通過廈門中歐班列，向歐洲運送了近3000個貨櫃。」

廈門台商協會會長吳家瑩也提到，海上絲綢之路和陸上絲綢之路在廈門交匯，廈門台資企業正在主動融入一帶一路建設，分享經濟紅利，共同開拓沿線國家和地區的商機。

吳家瑩介紹，隨著一帶一路建設的持續推進，廈門台商協會2017年年底成立了一帶一路委員會，「廈門台企對融入一帶一路建設表現出很高的積極性，目前已有超過200家廈門台企加入一帶一路委員會。委員會還與兩岸多家貿易促進機構簽署了合作協議，組同走向一帶一路。」