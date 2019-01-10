廈門新年力推兩門「新三通」　探索建立廈金旅遊協作示範區

▲金門與晉江去年通水，在田浦水庫舉行通水儀式。（圖／資料照）
記者蔡紹堅／廈門報導
廈門市9月舉行市十五屆人大三次會議，廈門市長莊稼漢在會議上表示，新的一年將增進對台經貿合作，推動廈台融合，把對台交流合作列為發展重點任務之一，全力推動廈金「通電」「通氣」「通橋」，探索建立廈金旅遊協作示範區。
▼廈門與金門只有幾海浬距離，交流相當密切。（圖／視覺中國）
莊稼漢在會議上代表廈門市政府作《政府工作報告》，他提到，廈門今年將發揮前沿平台優勢，持續深化對台交流合作，大力促進經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。
莊稼漢指出，廈門將落實去年兩岸企業家峰會年會投資意向，精準引進一批台灣百大項目；拓展台灣入境商品「源頭管理、口岸驗放」模式，擴大台灣進口商品第三方檢測結果採信範圍，建設兩岸貨物集散轉運樞紐，「廈門將持續推進兩岸交流合作綜合改革配套，加快『一區三中心』建設，深化先進製造業和現代服務業等方面的合作，打造兩岸共同市場。」
▼台灣水果銷陸有很大一部份從廈門的進入。（圖／記者蔡紹堅攝）
台青人才方面，莊稼漢介紹，今年將實施台青實習「銀鷹計劃」、赴台徵才千人計劃，繼續推出一批國家級兩岸青年創業就業基地和對台研學旅行基地，力爭每年吸引5000名青年來廈實習、就業、創業。
莊稼漢還說，廈門要抓好「台商台胞服務年」活動，為台胞台企提供同等待遇；推動廈台教育文化、醫療衛生合作、社會保障和公共資源共享，力爭率先與金門等地實現基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。
莊稼漢強調，廈門會全力推動廈金通電、通氣、通橋，探索建立廈金旅遊協作示範區。他也提到，五通客運碼頭三期（廈金航線）今年將投入使用，屆時服務能力可從最早的每年5萬人次，提升到每年500萬人次。
▼廈門五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）