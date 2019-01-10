廈門新年力推兩門「新三通」　探索建立廈金旅遊協作示範區

防堵豬瘟恐變長期抗戰！金門伴手禮業者、特色小吃店生意受衝擊，接待團客的大型餐廳，為了挽救「直直落」的業績，配合台灣遊客要求避開豬肉菜單，另一方面陸客對於豬瘟疫情「處之泰然」，餐廳生意在兩方平衡下衝擊降低。因金門全島僅1萬1千頭豬隻，島上每天屠宰的豬隻根本不夠金門人吃，攤商擔憂若豬瘟失守「不怕是騙人的」。不過從金門防疫拉警報後，豬肉攤生意幾乎不受影響，民眾照買照吃。