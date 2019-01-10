　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廈門新年力推兩門「新三通」　探索建立廈金旅遊協作示範區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩岸通水儀式,金門縣長陳福海。（圖／金門縣政府）

▲金門與晉江去年通水，在田浦水庫舉行通水儀式。（圖／資料照）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門市9月舉行市十五屆人大三次會議，廈門市長莊稼漢在會議上表示，新的一年將增進對台經貿合作，推動廈台融合，把對台交流合作列為發展重點任務之一，全力推動廈金「通電」「通氣」「通橋」，探索建立廈金旅遊協作示範區。

▼廈門與金門只有幾海浬距離，交流相當密切。（圖／視覺中國）

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

莊稼漢在會議上代表廈門市政府作《政府工作報告》，他提到，廈門今年將發揮前沿平台優勢，持續深化對台交流合作，大力促進經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。

莊稼漢指出，廈門將落實去年兩岸企業家峰會年會投資意向，精準引進一批台灣百大項目；拓展台灣入境商品「源頭管理、口岸驗放」模式，擴大台灣進口商品第三方檢測結果採信範圍，建設兩岸貨物集散轉運樞紐，「廈門將持續推進兩岸交流合作綜合改革配套，加快『一區三中心』建設，深化先進製造業和現代服務業等方面的合作，打造兩岸共同市場。」

▼台灣水果銷陸有很大一部份從廈門的進入。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

台青人才方面，莊稼漢介紹，今年將實施台青實習「銀鷹計劃」、赴台徵才千人計劃，繼續推出一批國家級兩岸青年創業就業基地和對台研學旅行基地，力爭每年吸引5000名青年來廈實習、就業、創業。

莊稼漢還說，廈門要抓好「台商台胞服務年」活動，為台胞台企提供同等待遇；推動廈台教育文化、醫療衛生合作、社會保障和公共資源共享，力爭率先與金門等地實現基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

莊稼漢強調，廈門會全力推動廈金通電、通氣、通橋，探索建立廈金旅遊協作示範區。他也提到，五通客運碼頭三期（廈金航線）今年將投入使用，屆時服務能力可從最早的每年5萬人次，提升到每年500萬人次。

▼廈門五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
BMW男撞死人起底酒駕累犯　還曾「為300元打死人」
床單照看出自律神經失調！魏蔓被告知暫停呼吸有原因

關鍵字：廈門,金門,新三通,通電,通氣,通橋

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

馬斯克稱熱愛中國願意多來　李克強：給你「中國綠卡」

廈門新年力推兩門「新三通」　探索建立廈金旅遊協作示範區

北京故宮養心殿挖到寶　乾隆皇「春晚節目單」意外曝光

花1360可買1萬粉絲！「劇場效應」作祟　買流量、熱搜成另類產業

皇上都看這些！　故宮養心殿意外找到乾隆「春晚節目單」

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

騎士「神側翻」閃過大貨車死亡輪胎　網看呆：武林高手！

中美經貿談判「延長1天」　陸商務部：時間長代表態度認真

陳明通再上火線槓吳敦義　批藍營九二共識箴言是「組合肉」

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

馬斯克稱熱愛中國願意多來　李克強：給你「中國綠卡」

廈門新年力推兩門「新三通」　探索建立廈金旅遊協作示範區

北京故宮養心殿挖到寶　乾隆皇「春晚節目單」意外曝光

花1360可買1萬粉絲！「劇場效應」作祟　買流量、熱搜成另類產業

皇上都看這些！　故宮養心殿意外找到乾隆「春晚節目單」

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

騎士「神側翻」閃過大貨車死亡輪胎　網看呆：武林高手！

中美經貿談判「延長1天」　陸商務部：時間長代表態度認真

陳明通再上火線槓吳敦義　批藍營九二共識箴言是「組合肉」

中職／中信兄弟不要郭泓志　劉志威：不會有進一步動作

豐原高中投捕練習場啟用　「大郭」郭源治出席勉：謙虛

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

「魚」年行大運！2019台灣燈會超奇特主燈惹議　預計吸引1千萬人

陳明通嗆九二共識是「組合肉」　國民黨怒：政府才是黑心廠商

快訊／蔡英文：百般不捨尊重賴清德請辭　新內閣最快時間內公布

「韓大勢女團」爸爆性侵女職員！　網友找出線索崩潰：T女團嗎？

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

吳亦凡、Jennie最愛墨鏡　Gentle Monster全台首店在微風南山

圓被蓋住都假的！白吃牛排還賺真鈔　老闆收到「千元偽鈔」氣炸

大陸熱門新聞

「九二」綁「兩制」　國台辦前發..

影／「習五條」內文藏玄機　國台..

珠海查獲「世界上最危險的水果」

1歲嬰突昏迷！女計程車司機帥氣..

大媽推特殊服務被拒怒：沒需求算..

影／中美貿易磋商結束　中方僅1..

中美貿易磋商結束！　《環時》老..

媽媽被揍　12歲男童飛踢打人男..

路旁車震？　女喊：我不是他老婆

大陸開放港澳台居民申請中小學教..

陸投資新法放寬架構　學者提醒

非洲豬瘟事件　陸配怒：政府扣帽..

騎士側翻閃過貨車　網讚武林高手

更多熱門

相關新聞

金門1萬1千頭豬不夠吃　攤商憂豬瘟失守

防堵豬瘟恐變長期抗戰！金門伴手禮業者、特色小吃店生意受衝擊，接待團客的大型餐廳，為了挽救「直直落」的業績，配合台灣遊客要求避開豬肉菜單，另一方面陸客對於豬瘟疫情「處之泰然」，餐廳生意在兩方平衡下衝擊降低。因金門全島僅1萬1千頭豬隻，島上每天屠宰的豬隻根本不夠金門人吃，攤商擔憂若豬瘟失守「不怕是騙人的」。不過從金門防疫拉警報後，豬肉攤生意幾乎不受影響，民眾照買照吃。

禁輸豬肉讓金一燒餅放無薪假　粥店生意暴跌

廚餘去化防非洲豬瘟 賴清德：全力協助及共同防疫

帶一根香蕉闖關　「忘記吃了」罰3千

金門死豬自導自演說　 防檢局報案

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面