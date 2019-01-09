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亞洲新聞台：中國2019年再崛起　也要防止超級增長被誤解

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▲習近平。（圖／路透社）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

對中國來說，剛剛過去的2018年是個分水嶺，中國修改了憲法對國家主席任期的規定，與美國的關係越來越充斥著對抗性，《亞洲新聞台》署名湯姆‧麥格雷戈（Tom McGregor）的撰文中提到，中國也與東盟國家形成了南海行為準則單一磋商的文本草案，如何在外界關注及地緣政治浪潮中繼續前進，該文將在這裡點出2019年中國所要面臨的關鍵考驗。

文中指出，2018年當中，美國總統川普與中國國家主席習近平的關係陷入了困境，除了領導人個人關係要加以修復之外，預計中美兩國還需更努力尋求途徑將兩邊關係拉回正軌，並顯著提升雙邊經貿合作水準。

文中也表示，「我們很可能會見證到美國對華的貿易逆差大幅減少，全球貿易戲劇性地回歸平衡」；為了避免90日貿易休戰期後的「關稅俠」再度回歸，中國也正在大力增加美國進口。

▼川普與習近平於G20會晤。（圖／新華網）

▲川普與習近平於G20會晤。（圖／翻攝自新華網）

文中指出，預計中國貿易官員將在談判中同意終止技術轉讓，減少補貼出口企業，並鼓勵中國製造商投資在美國開設新廠；經濟增長是中國社會賴以維持秩序的重要因素，因此為了避免貿易戰對經濟增長造成負面衝擊，中國官員將力爭早日結束貿易戰。

「儘管上述措施可能滿足川普，但仍然填不飽美國新保守主義鷹派的胃口」，文中說道，「他們打貿易戰的主要目的根本不再於終止貿易不公」，預計美國貿易顧問納瓦羅將在兩國簽署貿易協定前，繼續通過拖延、改口、加碼等手段，極力阻撓美中的貿易談判。

文中表示，中美兩國都難以接受這持久貿易戰所帶來的傷害，因此估計兩國領導人會在2019年底或最晚2020年初簽署新的貿易協定；到時川普必然會覺得自己完全兌現競選承諾，「在美中關係上取得勝利」；對中國而言也是個雙贏的局，中國發展的軌跡將不受中斷，也能支撐不斷壯大的中產階級。

如果中美關係改善，而歐盟又未能對中美貿易協定做好預案，那麼布魯塞爾將成為最大的輸家，文中表示，「一旦發生這種情況，中國投資者將撤出歐洲，大舉進入美國市場，歐洲將被冷落在一旁」；歐盟甚至可能試圖跟俄羅斯拉近關係，在中俄之間製造隔閡，但隨著歐盟繼續朝著邊緣化的方向發展，「他們也會變得越來越無關緊要。

文中表示，中國外交部長王毅2018年12月率領大型代表團訪問新德里，先前中國國家主席習近平也與印度總理莫迪交換意見，同意雙方在各大領域加強接觸；所以，未來我們可能會看到印度放下成見，投身加入中國「一帶一路」倡議，中方也會為了克服中巴經濟走廊建設所面臨的障礙，開始調整與巴基斯坦的關係。

與東北亞其他國家相比，日本在過去一年裡表現得較為被動，文中指出，在中美簽署貿易協定後，如果日本在地區事務上緊緊跟隨美國的腳步，可能也會與中國建立更緊密的貿易及外交關係。

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

文中指出，中國在2019年必須避免的巨大風險及潛在陷阱，就是解除外界對中國科技的懷疑，讓「他們不再認為中國發展科技的主要目的是霸權和監控」；在一些主義的煽動下，許多人開始懷疑中國科技巨頭正在監控全球活動，另一部份人則認為，中國科技的驚人增長直接威脅到了美國的科技行業和在全球經濟的主導地位。此外，智能手機將受到更嚴格的審查，在中國製造大量設備的蘋果也不例外，蘋果將面臨更大壓力，可能還會把工廠遷回美國。

「中國崛起再崛起」，文中表示，在經歷2019年頭幾個月的顛簸後，中國將安然度過這場風暴，還會增加軍費支出，促進高科技產業發產、減輕稅負、放寬監管，並歡迎美國投資中國的銀行業、金融業；隨著中國繼續追求發展增長，軍事現代化的進程也可能會導致週邊國家越來越緊張，尤其當中國在南海採取行動時。

最後文中指出，對於中國來說，今年的前景是光明的，特別是下半年，隨著各國意識到中國影響力越來越大，「他們也會逐漸調整適應未來形勢」；但另一方面，中國也必須在新的一年針對外界的猜疑進行回應，防止自己的超級增長被扭曲誤解。

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關鍵字：中國,蘋果,美國,中美貿易戰,習近平,川普,Tom McGregor,王毅,一帶一路,歐盟,俄羅斯,俄國

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