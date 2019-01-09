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中亞天然氣供氣量減半　環球網引述國家發改委：誇大炒作

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▲▼ 天然氣管線,天然氣。（示意圖／路透社）

▲天然氣管線。（示意圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

土庫曼作為天然氣輸出國，向來是中國大陸進口管線天然氣最大來源，近日傳出土庫曼再度無預警減半供氣量，從每日正常供氣量6000萬立方公尺降至3500萬立方公尺，引發「氣荒」。對此，環球網9日引述大陸國家發改委指出，「傳言有誇大炒作之嫌。」

每年冬天都是中國大陸供暖季的用氣高峰期，2018年春節前就因為中亞供氣國以「輸氣設備壞了沒錢修」為由，讓中亞管道來氣僅有0.7億立方公尺，比合同約定的1.2億立方公尺天然氣輸氣量少了近一半，導致中國大陸發生氣荒，不得已重啟燃煤供暖，也讓近年重視的環保破功並導致短時間內霧霾加劇。

綜合陸媒報導，日前傳出「一帶一路」重點合作的中亞天然氣輸氣管線再度拉警報，大陸管線天然氣進口第一大國土庫曼，在未提前通知中國石油天然氣集團下，7日起驟降天然氣供氣量，從每日正常供氣量約6000萬立方公尺，驟降到3500萬立方公尺。報導也引述知情人士表示，「目前管存只能維持幾天，如果時間長了，很可能支撐不住，從而需要進行全面限氣。」

▲▼天然氣管道設備資料照片。（圖／中新社）

▲中國大陸天然氣管道設備。（圖／中新社）

對此，大陸官媒《環球網》根據國家發改委經濟運行調節局指出，「傳言並不準確，有誇大炒作之嫌。」報導引述有關負責人稱，進入供暖季以來，包括這次，土庫曼供氣出現過數次「短時間波動」，出現波動會對天然氣供應產生影響，但因為每次時間不長，規模不大，因此影響有限。據報導向中國石油集團了解，「土庫曼供氣已於8日下午逐步向計劃值恢復。」

報導指出，目前，大陸三大石油公司地下儲氣庫、液化天然氣（LNG）儲罐可採氣量90億立方公尺左右，且有大量LNG資源正陸續到港，仍然有足夠資源可供調控，「有準備有能力保障後續天然氣穩定供應。」為了防止「氣荒」再次上演，在2018年的供暖季結束後，大陸能源主管部門及三大石油公司便啟動2018至2019年供暖季的全國天然氣保供作業，包括大陸自產氣的增儲上產、自全球多方籌措天然氣資源、推動管道聯通以增強資源調控。

▲▼重慶涪陵頁岩氣天然氣外輸裝置。（圖／視覺中國）

▲重慶涪陵頁岩氣天然氣外輸裝置。（示意圖／視覺中國）

日前報導指出，「氣荒」已導致天然氣價格瞬間飆漲，據天然氣市調機構百川資訊統計，7日起天然氣價格競相飆漲，部分地區LNG價格突破每噸人民幣6000元。多地工廠在近2日內繼續上調LNG價格，全大陸已有27家LNG液化廠陸續漲價，包括河北、四川、河北、內蒙、陝西、河南、山西等地上調氣價每噸人民幣50-400元，以西北LNG液化廠漲價家數最多，占比超66%，共有18家。

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