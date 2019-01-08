　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼12國駐華使節參訪新疆。（圖／新華網）

▲12國駐華使節參訪新疆。（圖／新華網）

大陸中心／綜合報導

在新疆問題備受外界關注時，中國邀請了12駐華使節參訪新疆，路透社等西方媒體也有特別關注；《觀察者網》針對此事指出，參觀期間有駐外使節稱，新疆的職業技能培訓是一種很好的制度安排，可以改善很多人的生活，但一些西方媒體的報導卻完全相反，「每個國家都面臨著解決就業和去除極端等難題，新疆的這一嘗試值得其他國家借鑒學習。」

據了解，在去極端這方面，歐洲國家是先驅，法國在2015年就開始使用了「去極端化」手段，對國內的激進穆斯林群體進行改造，法國開始對監獄的管理進行改革，指定國內12所大學對神職人員進行培訓，要求監獄只能雇用獲得結業證書的這些伊瑪目；另外還曾傳出巴黎附近小鎮的一所學校中，餐表裡原本標註著誰是穆斯林「不吃豬肉」的小格子不見了，使得那些有宗教背景的小孩只能吃菜充飢。

據《觀察者》報導，外交部發言人陸慷在7日表示，新疆是開放地區，中方歡迎聯合國官員等各方在遵守中國法律、履行相應手續的前提下，來新疆參觀訪問；包括聯合國官員在內的任何人士都應遵守《聯合國憲章》的宗旨原則，避免干涉一國內政、損害一國主權，應持著客觀、中立的態度，避免聽信偏言、先入為主。

報導指出，新疆伊斯蘭教經學院還專門培養伊斯蘭教教職人員，除了對教職人員進行為期3年的本科教育外，學院還對新疆所有伊斯蘭教教職人員進行培訓；該院院長阿不都熱克甫•吐木尼牙孜指出，「目前在校學生688名，教學內容包括國家通用語言、宗教知識等。」

報導表示，喀什是中國新疆向西開放的窗口，隨著「一帶一路」倡議的推進與喀什經濟開發區的建設，喀什從西北內陸邁向開放前沿的步伐不斷加快。看到喀什的商店出售來自歐洲、中亞及東南亞的進口商品時，泰國駐華大使畢力亞•針蓬指出，「一帶一路倡議對喀什發展有非常重要的意義，此次訪問也使我對一帶一路有更加深刻的了解；喀什有非常好的地緣優勢，我相信再過幾年喀什一定會發展得更好。」

▼艾提尕爾清真寺。（圖／百度百科）

▲▼艾提尕爾清真寺。（圖／百度百科）

據報導，在聽完艾提尕爾清真寺教職人員的介紹後，馬來西亞駐華使館參贊默罕默德•霍思尼•沙希藍指出，「我親眼看到了中國政府非常重視宗教信仰自由，宗教人士和信教群眾有足夠的場所和機會去從事宗教活動，和其他國家一樣，這裡的宗教活動受到國家的保護。」

「此次訪問讓我重新認識了新疆」，沙希藍繼續說，「以前主要是從新聞媒體上了解新疆，一些西方媒體更多的是不實報導，比如對新疆人權和宗教問題進行汙衊及抹黑等，親自看了以後才知道，完全不是他們說的那樣。

報導指出，地處南疆的喀什、和田等地，曾受宗教極端主義滲透干擾嚴重，恐怖主義危害較大，當地政府推廣職業技能教育培訓，為受極端主義思想影響並有輕微違法犯罪行為的人員，提供一個轉變思想與學習技能的平台，將暴恐活動消除在未發之前；此外，南疆地區人多地少，產業單一，就業壓力大，當地政府推出優惠政策，吸引大型勞力密集型企業投資，在鄉村設廠，幫助富餘勞動力提供就業機會。

看到喀什、和田等地的變化，此前多次訪問新疆的阿富汗駐華使館臨時代辦賽義德•哈比布拉曼說，以前在南疆隨處可見無所事事的人，而現在人們都在忙著學習、工作，這是一個非常好的現象。

哈比布拉曼還說，「新疆正在推廣的職業技能教育培訓，是一種很好的制度安排，可以改善很多人的生活，不僅是他個人的生活、還包括家人的；我看過一些西方媒體的報導，我覺得完全是相反的，每個國家都面臨著解決就業和去除極端等難題，中國新疆正在推廣的政策取得了很好的效果，值得其他國家借鑒學習。」

據了解，此次派出使節及使節代表的12個國家有，俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、阿富汗、泰國、科威特等。

▼12國駐華使節參訪新疆喀什市職業技能培訓中心。（圖／新華網）

▲▼12國駐華使節參訪新疆。（圖／新華網）

ET快訊
23歲女騎士「北投內湖」通勤！遭薇閣校車輾斃媽哭癱
快訊／猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感
快訊／自強隧道口擦撞遊覽車！女騎士「後輪輾過」慘死

關鍵字：新疆,喀什,和田,宗教教育,伊斯蘭教,企業設廠,一帶一路

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

南丫島運油輪爆炸竄火球　船員跳海「想活命」1死2失蹤

影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

南丫島運油輪爆炸竄火球　船員跳海「想活命」1死2失蹤

影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

忍22年「為母報仇」除夕狠殺3人　張扣扣一審遭判死刑

看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

網傳按讚加好友拿加油五折券　中油：假的！

安海瑟薇罕見染金髮、大尺度裸身上陣！「設局謀殺老公」爆燒腦結局

泰國前總理盈拉流亡海外　出任汕頭貨櫃碼頭公司董事長

周慧敏玉女接班人　網友瘋團購高嘉瑜擋泥板

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

開車把自己輾死　網驚：死神來了

華為推鯤鵬920　號稱業界最強..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海關劈腿14位女　遭爆收賄幫走..

陸春運21日登場　40天估運3..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

清大獎學金答辯會成「學霸秀場」

關25年國賠2千萬　他嘆早被剝..

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

雙姝決戰跳舞機　「男友」竟掉出

除夕為母復仇殺鄰居　張扣扣遭判..

更多熱門

相關新聞

福州將與馬祖率先融合發展

福建福州市長尤猛軍5日在福州市十五屆人大三次會議上表示，2019年將打造開放的福州，主動融入「一帶一路」建設，推動新一輪發展；對台交流合作方面，將落實68條惠台措施、加快復建台灣會館、促進榕馬（福州與馬祖）率先融合發展等。

彭詩晴送9助攻新疆闖季後賽

華聞快遞／北京2018平均月薪全國第一

中國地震熱點：四川、雲南

王毅：非洲債務不是由中國造成

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面