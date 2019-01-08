看過新疆技職培訓後　12國駐華使節：西方報導多不實

▲12國駐華使節參訪新疆。（圖／新華網）



大陸中心／綜合報導

在新疆問題備受外界關注時，中國邀請了12駐華使節參訪新疆，路透社等西方媒體也有特別關注；《觀察者網》針對此事指出，參觀期間有駐外使節稱，新疆的職業技能培訓是一種很好的制度安排，可以改善很多人的生活，但一些西方媒體的報導卻完全相反，「每個國家都面臨著解決就業和去除極端等難題，新疆的這一嘗試值得其他國家借鑒學習。」

據了解，在去極端這方面，歐洲國家是先驅，法國在2015年就開始使用了「去極端化」手段，對國內的激進穆斯林群體進行改造，法國開始對監獄的管理進行改革，指定國內12所大學對神職人員進行培訓，要求監獄只能雇用獲得結業證書的這些伊瑪目；另外還曾傳出巴黎附近小鎮的一所學校中，餐表裡原本標註著誰是穆斯林「不吃豬肉」的小格子不見了，使得那些有宗教背景的小孩只能吃菜充飢。

據《觀察者》報導，外交部發言人陸慷在7日表示，新疆是開放地區，中方歡迎聯合國官員等各方在遵守中國法律、履行相應手續的前提下，來新疆參觀訪問；包括聯合國官員在內的任何人士都應遵守《聯合國憲章》的宗旨原則，避免干涉一國內政、損害一國主權，應持著客觀、中立的態度，避免聽信偏言、先入為主。

報導指出，新疆伊斯蘭教經學院還專門培養伊斯蘭教教職人員，除了對教職人員進行為期3年的本科教育外，學院還對新疆所有伊斯蘭教教職人員進行培訓；該院院長阿不都熱克甫•吐木尼牙孜指出，「目前在校學生688名，教學內容包括國家通用語言、宗教知識等。」

報導表示，喀什是中國新疆向西開放的窗口，隨著「一帶一路」倡議的推進與喀什經濟開發區的建設，喀什從西北內陸邁向開放前沿的步伐不斷加快。看到喀什的商店出售來自歐洲、中亞及東南亞的進口商品時，泰國駐華大使畢力亞•針蓬指出，「一帶一路倡議對喀什發展有非常重要的意義，此次訪問也使我對一帶一路有更加深刻的了解；喀什有非常好的地緣優勢，我相信再過幾年喀什一定會發展得更好。」

▼艾提尕爾清真寺。（圖／百度百科）



據報導，在聽完艾提尕爾清真寺教職人員的介紹後，馬來西亞駐華使館參贊默罕默德•霍思尼•沙希藍指出，「我親眼看到了中國政府非常重視宗教信仰自由，宗教人士和信教群眾有足夠的場所和機會去從事宗教活動，和其他國家一樣，這裡的宗教活動受到國家的保護。」

「此次訪問讓我重新認識了新疆」，沙希藍繼續說，「以前主要是從新聞媒體上了解新疆，一些西方媒體更多的是不實報導，比如對新疆人權和宗教問題進行汙衊及抹黑等，親自看了以後才知道，完全不是他們說的那樣。」

報導指出，地處南疆的喀什、和田等地，曾受宗教極端主義滲透干擾嚴重，恐怖主義危害較大，當地政府推廣職業技能教育培訓，為受極端主義思想影響並有輕微違法犯罪行為的人員，提供一個轉變思想與學習技能的平台，將暴恐活動消除在未發之前；此外，南疆地區人多地少，產業單一，就業壓力大，當地政府推出優惠政策，吸引大型勞力密集型企業投資，在鄉村設廠，幫助富餘勞動力提供就業機會。

看到喀什、和田等地的變化，此前多次訪問新疆的阿富汗駐華使館臨時代辦賽義德•哈比布拉曼說，以前在南疆隨處可見無所事事的人，而現在人們都在忙著學習、工作，這是一個非常好的現象。

哈比布拉曼還說，「新疆正在推廣的職業技能教育培訓，是一種很好的制度安排，可以改善很多人的生活，不僅是他個人的生活、還包括家人的；我看過一些西方媒體的報導，我覺得完全是相反的，每個國家都面臨著解決就業和去除極端等難題，中國新疆正在推廣的政策取得了很好的效果，值得其他國家借鑒學習。」

據了解，此次派出使節及使節代表的12個國家有，俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、阿富汗、泰國、科威特等。

▼12國駐華使節參訪新疆喀什市職業技能培訓中心。（圖／新華網）

