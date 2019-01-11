陸對基礎教育人才招手　台師：將迎新一波「西進」旋風

▲教師上課的示意圖 。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

大陸教育部網站昨天公告，開放港澳台居民申請中小學教師資格，加上過去已開放台師申請大陸高校（大專院校）教師資格證，對台灣人才招手的力度可說是越來越大，有在陸台師坦言，考量大陸中小學教師人才缺口大、台灣流浪教師，恐將迎來新一波更大規模的「西進」旋風。

按照大陸教育部網站公告，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，就可自願性在大陸申請中小學教師資格，流程和要求與大陸民眾一致，另「港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、五年有效期台灣居民來往大陸通行證」為提出資格申請或參加考試的有效證件。

▲大陸高校近年廣招台師，昨日大陸教育部更公告中小學教職也對台胞開放。圖為寧波諾丁漢大學。（圖／記者陳政錄攝）

2011年赴陸的寧波諾丁漢大學理工學院台籍講師林岳龍指出，目前台師在大陸高校任職，申請教師資格證的過程均與大陸民眾無異，而在薪資上，普遍會較大陸本地教師高出一節，若從大陸中小學教師師資缺口比高校更大，以及台灣有不少流浪教師的情況來看，本次的新開放措施吸引力會「蠻大的」。

事實上，依照統計，2017年台灣取得教師資格，但未任教的人數高達6萬人左右，而在大陸近年強力磁吸台灣高教人才下，不僅多有免費宿舍或住房補貼，以助理教授為例，普遍年新在20萬人民幣以上，換算接近100萬元新台幣，也較台灣一般助理教授6、7萬元的月薪優渥。





▲福建的中學校。（圖／取自網路）

在此之下，另一位於大陸台商子女學校任教的台師也坦言，「這可能會激起一股旋風」。他說目前自己正是擔任中學生的導師，由於是台商子女學校，領有台灣的教師資格證即可，但若要到大陸學校任教就有問題，因此本次開放，考量「大陸市場大」、中小學教師門檻相對低，對於有意願西進的人才很有吸引力。

不過有台師提到，相較高等教育，目前大陸本地中小學教師薪資也非特別突出，未來台籍教師的待遇、行情會是為何，仍有待觀察。

林岳龍則分享另一個觀點，表示許多台籍教師之所以選擇赴陸，常是因在台灣僧多粥少的情況下，認為與其擔任小時制的講師、合約教師或一年一聘等不穩定的形式，不如西進尋找一個穩定的工作。