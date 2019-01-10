男蒙面搶銀行　持槍大喊「我要1百萬！」　警防搶演練震撼銀行員

▲北市文山一警分局10日下午舉辦防搶演練過程逼真。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天10日下午4點半，一名頭戴威尼斯面具、身穿黑色大衣持槍男子闖入北市文山區木柵路2段國泰世華銀行大喊「100萬、我要100萬、拿出來！」警方接獲銀行報案後派出身穿防彈頭盔、防彈背心的重裝警力到場壓制，並順利將歹徒逮捕歸案。原來這名歹徒是警方策畫的防搶演練計畫，北市警方表示年關將至，希望藉此逼真訓練讓金融機構從業人員增加應變能力。

▲北市文山一警分局10日下午舉辦防搶演練過程逼真。（圖／記者張君豪翻攝）

北市文山一分局於10日下午4時30分，在文山區木柵路2段之國泰世華銀行文山分行，實施「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，由偵查隊2名刑警扮演歹徒，意圖搶劫100萬現鈔，其中扮演歹徒的陳姓偵查佐頭戴威尼斯面具、身著黑色大衣、手持短槍，大喊「100萬、我要100萬、拿出來！」

▲北市文山一警分局10日下午舉辦防搶演練過程逼真。（圖／記者張君豪翻攝）

警力操演順利逮捕1名假歹徒並取回100萬元現鈔。另名假歹徒則慌張騎乘機車逃逸，文山一分局開始測試線上警力反應速度，進行周遭街道封鎖展開攔截圍捕，成功於萬壽橋頭將歹徒圍捕歸案。警方表示：春節將屆，市民提領現金往來頻繁，希望藉由此次逼真演練考驗金融機構自衛能力，並提升基層員警處理銀行搶案之實務經驗。

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