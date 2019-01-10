「雙煞搶銀行？」防搶演練太逼真　民眾驚呼「金Ａ嗎？」　　

▲2名員警扮演的歹徒，衝向櫃檯持槍行搶銀行。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

農曆春節即將到來，竹南警方有鑒於近來銀行搶案頻傳，主動與第一銀行合作，實施防搶演練；2名警察扮演的歹徒衝至櫃檯，威嚇行員交出錢財後逃跑，隨即在警網的包圍下，在大街上上演壓制逮捕，由於演習逼真，附近路過的名眾，一度以為是真的發生搶案，都看得目瞪口呆。

▲警察當街壓制嫌犯，路過民眾以為是真的。（圖／記者黃孟珍攝）

演練現場由偵查隊2名員警飾演歹徒，持槍闖入銀行，開槍威嚇行員搶得現金後逃逸，行員於發生搶案後，立即按下警報器，隨即鈴聲大作，促使歹徒聞聲逃逸。警方接獲報案趕赴現場，並實施攔截圍捕，透過後續之蒐證、過濾、訪查、利用路口車輛辨識系統及發揮團隊精神，終將歹徒緝拿歸案。

竹南分局分局長陳宏賓也表示，農曆春節前後，針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴大額現金匯流處所，將24小時派員加強巡邏，以防範各類治安事件發生。為保護民眾財產安全，金融機構防搶、防竊將列入警方治安維護重點。也呼籲民眾，如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被行搶的機會，讓民眾安心過好年。

▲苗栗警察局的一級主管都到場督導。（圖／記者黃孟珍攝）