入園前就被告知會「深度管教」！　家長力挺：主任跟小孩互動好

記者林煒傑／新北報導

新北市私立淯薪托嬰中心虐嬰事件曝光後，有許多民眾氣不過跑到門前噴紅漆、砸雞蛋，甚至還有人持棍棒闖入隔壁幼兒園。對此就有幼兒園家長不滿表示，請大家不要再情緒發洩，犯錯的明明是托嬰中心的人員，如果大家不理性傷到小孩誰要負責？而且主任跟老師們平常跟小朋友的互動都很好，相信園方。

▲民眾怒火波及幼兒園，家長不滿抗議。（圖／記者林煒傑攝）



踢爆此案的議員張維倩表示，事件爆發後有許多家長透過臉書、電話等方式聯繫，大家都傻住了，不知道下一步該如何走，像是無頭蒼蠅一樣；召開記者會是讓所有家長都知道退費機制，以及受傷的小朋友是否需要做輔導、還給他們公道。

她希望大家可以聯合起來組成自救會，對抗劣質托嬰中心，針對提告、損害賠償，也請了3位律師到場來解決大家法律上的問題。議員羅文崇也到場呼籲，請大家理性不要盲目肉搜，托嬰中心的後續都會繼續監督處理。

不過有力挺園方的家長A抗議，為何懲處都出來了，張維倩還在一直延燒話題，感覺像在坐大個人聲勢；此外，負責人跟相關人員都被懲處了，為什麼還要追殺不相關的人，如肉搜負責人、園長的小孩，甚至就連在臉書上有跟園長互動的家長也被網友攻擊。

家長B也指出，入園的時候中心的確有說會「深度的管教」，懷疑議員手上的影片 是被爆料老師剪輯，故意放大音量，拍那隻影片的老師才該被懲處，且主任跟老師們平常跟小朋友的互動都很好、很受歡迎，小朋友們也愛跟她們撒嬌，小孩都是從托嬰中心升上幼兒園，從沒聽過有虐待，因此相信園方。

【更多新聞】

虐童最重可判5年！施暴主任挑眉嗆「你想怎樣」...這下要哭了



影／重打腳底板「啪啪啪」！幼兒淒厲哭喊 施暴主任：都道歉了還想要怎樣