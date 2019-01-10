托嬰保母幼稚園立法不嚴　綠玫瑰：情緒失控就是虐待起因

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

近年來，隨著人手一機、全民報料的時代來臨，許多以前隱藏在檯面下的不平之事，慢慢被浮現了上來。

身為父母最關心的，絕對是孩子在外的人身安全，尤其是家人不在身邊，保母、托嬰中心、幼兒園（舊稱：幼稚園）到底怎麼對待孩子？看到這些新聞真的令人膽顫心驚，但不看不討論就不會發生嗎？不可能的！我們必須正視這些不當行為，對於良善從業人員多給鼓勵，把那些不適合、不自律的人揪出來。

古語說：「亂世用重典！」光是每次新聞一出來，就有一票媽媽在底下留言，認為罰責實在太輕，那些施暴者根本罰不怕，我認為，現行相關管理制度中，有許多令人垢病的地方，政府的輕忽放任，導致主管機關對兒少、婦幼的保護越來越鬆卸，我認為，可以從以下3個面向來補強：

1、評鑑制度

不管是托育系統還是幼教業界，現在的評鑑制度是鬆散且內幕幢幢的，包含業者與承辦人員勾結，在突襲檢查之前先通報，或是告知業者誰是檢舉人，讓檢舉人心生畏懼，這些人沒有操守，只顧私交利益、不顧幼兒安全，種種放任才導致這個虐兒至少半年的托嬰中心被評為甲等，讓第一次送托的新手爸媽無所適從。

所以，我認為應該要建立類似民間陪審團制度，由在地居民實際監督，不定期查訪、記錄，每隔1、2年換一次血，並制定防止勾結的法規，避免又有私相授受的事情發生。

2、處罰加重

兒童是國家幼苗，要嚇阻不當體罰，必須用厲法！

雖然新北市政府在此案裁罰3名涉案人員各14萬，且勒令終身不得擔任托育員，托嬰中心也罰30萬、立刻停辦。但根據從業人員的說法，30萬對於業者其實不是大錢，14萬也無法彌補孩子被暴打的心理傷害，如果14萬、300萬後面加個0，敢打下去的人應該就少9成了。

或許有人囔囔，應該要給人家一個自新的機會，但抱歉，有過施暴前例的人，就不應該再擔任保母、托嬰老師、幼教老師，不該有什麼改過自新的機會，父母不能讓孩子承受這種風險，要改過可以去別的業界發展，別留在碰得到小孩的地方，免得哪天又失控、血壓高。

3、鼓勵舉發

站在第一線，老師跟職員們最清楚真相，政府應該鼓勵在職、離職老師、家長、鄰居，對業者跟主管機關的不法情事進行舉發，包括給予高額獎金、匿名嚴密保護、協助謀職就業、幫孩子轉校等等，而不是讓老師與家長怕被報復，或不知道孩子該往哪邊送。

甚至可以用職務代理的方式，若3間幼兒園為一組，A幼兒園出事，其他2間幼兒園，可在政府的督導下，接收A幼兒園的孩子，並給予獎勵與學費減免補助，讓家長可以繼續安心上班，不用害怕小孩留在暴力環境，也不必焦慮費用有過大的落差。

再三強調，我們不是反對較嚴格的管教，管教跟暴力最大的差別，在於施行者的行為，是否出於「情緒失控」，影片中，托育中心的老師已經明顯超過管教的尺度，所以托嬰中心主任說得沒錯，這就是「情緒失控」導致的「暴力虐待」行為！我們這些爸爸媽媽，應該化被動為主動，要求政府與執行機關檢視補強。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。