男童每天上學前都肚子痛！揪「惡師」醫給父母4建議：要相信孩子

▲托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／記者林煒傑翻攝）

生活中心／綜合報導

新北市托嬰中心發生虐童案，引起各界關注。小兒科醫師陳木榮今（10日）天在臉書表示，想起幾年前有一名幼兒園中班的男孩每次上學前就肚子痛，他發現男孩身上有傷，雖然媽媽相信老師的解釋，說是男孩自己撞傷、不乖挨罰所造成，但他還是給了媽媽4個建議，呼籲媽媽要好好看清楚孩子的老師以及相信自己的孩子。

陳木榮醫師經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他今天PO文指出，這幾天的虐童新聞讓他氣瘋了，也想起了幾年前寫的一篇文章，當時文章一放上臉書，有正義使者喝斥他身為公眾人物不應該造成家長與老師對立。「事實上，幾年來柚子醫師不斷強調，大多數的老師都是好老師，只有少數不良的老師不適合陪伴孩子長大，應該要有合理的機制讓這些老師離開，別讓這些老師繼續欺負我們的下一代。」

陳木榮醫師幾年前的文章寫到，有一名幼兒園中班的小男孩每天上學前會都肚子痛，但下課回家後肚子就不痛了，一星期只會痛5天，星期六和星期日不會痛。「很怪！這真的很怪！」陳木榮醫師邊唸邊問媽媽孩子臉上的瘀青傷口是怎麼一回事，媽媽表示孩子說是老師打的，但老師說是孩子自己撞到桌腳弄傷，「老師說最近同學排演戲劇有演到海盜打架的故事，所以他就自己想像老師打他的情節。」

▲虐童示意圖。（圖／CFP）

陳木榮醫師發現孩子手背上貼著OK蹦，媽媽解釋，「班上同學打的，他在看書，同學拿水壺打他，他沒有還手，老師有看到，對方媽媽有傳line向我道歉。」但陳木榮醫師又看到孩子屁股上有瘀青，媽媽表示是孩子沒把水龍頭關好被老師處罰所造成，「我去接他下課的時候，老師有主動跟我說這件事。」

不過，水龍頭沒關好就打到屁股瘀青，陳木榮醫師認為太誇張，他接著問媽媽老師怎麼處理打人的同學，媽媽回答，「老師是受過高等教育的人，老師打屁股是為了教小孩，我有跟老師說一切都尊重老師的專業。班上同學動手打人，老師說要有耐心慢慢導正孩子錯誤的行為，老師還有說下課時間要剝奪那個同學玩玩具的權利。」

聽完媽媽說的回答後，陳木榮醫師質疑老師處罰的標準不大對勁，而媽媽也坦言孩子怕老師，「但是我有教他，只要他不搗蛋老師就不會處罰，我要他勇敢面對挫折，我不希望養成我的孩子遇事逃避的心態。」

▲虐童示意圖。（圖／CFP）

陳木榮醫師在明白事情的經過後，給了媽媽4個幾個建議，包括「好好看清楚孩子的老師」、「相信你的孩子」、「陪孩子勇敢面對」以及「老師的比例原則不一樣，就大有問題」。

陳木榮醫師認為，各行各業都有認真盡責的人，也有只做表面功夫私底下亂七八糟的人。他說，雖然這個年紀的小孩可能說謊，但通常謊言不會太完美，大人應該可以從很多方面去查清楚真假，爸媽不應該一開始就認為孩子是亂說話。

陳木榮醫師指出，如果孩子是因為班上同學打他而不願意去上學，爸爸媽媽應該跟對方家長以及老師三方共同溝通清楚，也應該要確保那位同學不會再動手打人；另外，老師的處罰應該要公平且符合比例原則，「如果不小心打翻水壺的水被罰交互蹲跳，故意伸腳絆倒同學只要說對不起；兩個孩子一起亂畫桌子，結果一個孩子老師拿白紙叫他下次畫在白紙上，另一個孩子被罰站同時被罰擦桌子，那這個老師真的怪怪的。」

陳木榮醫師也透露，上述這個男孩後來轉到別的幼兒園，老師愛他疼他，孩子每天上學都很快樂，每次感冒來看病都會說他肚子不會痛了。陳木榮醫師在PO文最後強調，如果孩子在幼兒園發生問題，爸媽找記者、找立委等，硬跟幼兒園翻臉，對孩子不一定好，「你的孩子每天都還在人家手上需要人家照顧…整你孩子方法有很多…」所以爸媽除了討公道之外，記得幫孩子換個環境。

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