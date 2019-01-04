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澳門碼頭客流量大跌20%！　人被港珠澳大橋「搶」走了…

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▲港珠澳大橋。（圖／香港旅遊局提供）

▲港珠澳大橋。（圖／香港旅遊局提供）

大陸中心／綜合報導

港珠澳大橋自2018年10月24日開通後，訪澳旅客大幅增加，但於首月出現「大橋搶客潮」，澳門外港碼頭和氹仔碼頭客流量較去年同期大跌20%。澳門海事及水務局局長黃穗文2日表示，碼頭客流量在大橋開通初期已減少7%至8%，至今減少約20%，「仍屬不穩定階段。」

據《澳門電台》報導，黃穗文表示，碼頭客流量大減的情況在預料之中，大橋開通後首3個月至半年仍屬不穩定階段，局方將繼續與船公司密切溝通，包括船班和航線有否新變化等，「港珠澳大橋處於剛開通階段，不少市民和旅客或以體驗『基建遊』的心態使用大橋出行。」

黃穗文稱，不排除船公司推出優惠穩定客源，分佔港珠澳大橋所佔的市場額份，「目前氹仔碼頭已有80%商舖營運，局方也正優化各項設施，包括即將在禁區內外各設1個育嬰室。

▲澳門。（圖／CFP）

▲澳門。（圖／CFP）

澳門治安警察局公佈，2018年全澳出入境總人次共1.79億，較2017年增加了5.9%，是連續第6年錄得增幅。港珠澳大橋開通後， 12月份的出入境人次超過了119萬，佔全澳7%。

此外，2018年冬至和聖誕節假期（22日至26日）期間，澳門錄得278萬人次出入境，當中到訪澳旅客錄得60.7萬人次，較去年同期增長15.23%。

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關鍵字：粵港澳要聞,澳門,港珠澳大橋,訪澳人次,氹仔碼頭,外港碼頭

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