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再逮4名脫逃越南客！移民署公開最新查緝進度　還有130人失聯

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▲▼觀宏來台專案的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署於26日率先查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

社會中心／綜合報導

再逮4名越南客！交通部觀光局25日證實，自越南赴台、以「觀光旅遊」為名義的4旅行團共153人，在入境高雄後竟然全體脫逃，僅獨留領隊1人。移民署事後會同警方全力追緝脫逃的越南客，至27日止已有14人到案；移民署28日再有新進展，截至下午16時已有4名脫逃越南客到案，目前累計到案人數18人、自行投案7人，尚有130人仍未尋獲。

交通部觀光局指出，爆發脫逃的4個旅行團是透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，並分別於21日、23日入境高雄，人數共有153人，不料卻爆發大規模集體脫逃，上百名越南客下榻旅店後換裝落跑，其中還有一團旅客一下遊覽車就全部跑光，脫逃人數高達152人。

消息曝光後，移民署成立專案小組，會同警方全力追查，經查確認1人未失聯、另有3人自行出境，其餘148人則失聯在逃。經追緝後，移民署於26日分別在新竹、嘉義、彰化等地各查獲1人，率先將3名脫逃客帶回安置；移民署27日又再查獲11名脫逃客，其中有4女自行到案，累計到案人數14人（5男9女）。

28日下午16時，移民署再公布最新查處成果，目前累計到案人數共有18人（6男12女），其中有11人是由移民署及警政署查獲，另有7人自行到案；目前脫逃人數仍有130人，92男、38女。

移民署指出，外籍人士利用觀宏專案來台，但卻違法集體脫團，意圖從事不法活動，目前仍持續動員、擴大搜索中；針對已查獲的脫團旅客，後續將依違反人口販運防治法、入出國及移民法及就業服務法調查中，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

▼越南客進飯店後休息1小時，旋即換裝集體落跑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：越南,觀宏專案,脫逃,旅行團,移民署

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