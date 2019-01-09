港珠澳大橋開通加持　澳門博彩業復甦　消費指數力壓台港

▲去年開通的港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者蔡浩祥／北京報導

北京首都經貿大學今召開「2018年第四季度兩岸暨港澳消費者信心指數」發布會，公布兩岸四地消費者信心總指數，依序是大陸、台灣、澳門、香港。對此，澳門科技大學經濟學博士劉成昆分析，去年澳門在博彩業營收共達3028.46億元（澳門元，下同），港珠澳大橋開通後，當地產業可望迎來新一波客源。

數據指出，2018年第四季度消費者信心指數，大陸以99.4排名第一、澳門以91.38排名第二、台灣以85.3排第三、香港則敬陪末座，僅80.7的數據，是近四年來新低。

2012年，中共中央發布「八項規定」以來，一度對澳門當地產業造成嚴重影響，賴以為生的博彩業更是苦不堪言。不過，澳門博彩監察協調局最新數據統計，去澳門博彩收入共達3028.46億元，按年增長14%。

▲澳門科技大學劉成昆分析2018年第四季度消費者信心指數 。（圖／記者蔡浩祥攝）

值得關注的是，這是自2014年以來，澳門博彩業營收首次重新回升至超過3000億元。

劉成昆認為，除中央拍板的「粵港澳大灣區」政策，加上去年開通的港珠澳大橋效應，為澳門當地觀光、博彩業帶來新的發展契機，明年度的走勢非常看好。

至於香港低迷的消費者信心指數，香港城市大學觀禮學博士曹國輝認為，這反映出港人整體消費信心十分不足，尤其是購屋、物價、就業方面。

曹國輝分析，相較上季度，港人對購屋信心已有所回升；不過，就業方面的信心指數則有較顯著下降，構成整體指數下跌的主因。