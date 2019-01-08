驚悚畫面曝光！薇閣校車自強隧道口「跨導引線」　女騎士遭輾斃

▲監視器拍下遊覽車司機疑似路不熟，未依規定行駛，跨越導引線撞上女騎士。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女騎士8日晚上6時許，遭1台薇閣校車撞上，整個人捲進車底遭輾斃，而監視器也拍下遊覽車司機疑似路不熟悉，未依規定行駛跨越導引線變換車道，才會撞上直行打左轉燈的女騎士，而女騎士父母也到場認屍，一見女兒遺體難過痛哭。

警方調查，62歲的許姓遊覽車司機，8日臨時受託載薇閣中學的學生下課，但沒想到疑似路不熟，剛出自強隧道未依地面標示行駛跨越導引線，與打左轉燈的23歲的林騎士發生碰撞，林女當場遭捲入車底，而許姓司機也由警方帶回派出所偵訊。

林姓女騎士的父母到場認屍，林母看見女兒遺體當場痛哭失聲，林母也向警方表示，女兒平時在父親的工廠擔任企劃，平時從北投工廠下班後，騎車沿士林回到內湖住處，沒想到8日下班後竟然接到噩耗。

而警方調閱監視器發現，當時遊覽車行駛在內側車道，該車道僅能左轉進入圓環，但許姓駕駛因路不熟跨越導引線切到直行車道，所以才會撞上右側打左轉燈號的林女機車，警方事後也將釐清雙方肇責。

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