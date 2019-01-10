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社會 社會焦點 保障人權

獨／老婦偷3個台鐵便當獲檢察官不起訴　細心律師揭背後洋蔥

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▲老婦人偷竊3個台鐵便當，獲得不起訴處份，都靠律師細心發現關鍵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老婦人偷竊3個台鐵便當，獲得不起訴處份，都靠律師細心發現關鍵 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名老婦人到台鐵左營新站偷了3個便當，其中有2個還是台鐵便當，不過整個偷竊過程都被監視器拍下來，遭到移送法辦，不過協助辯論的律師楊岡儒發現老婦人是患了中度失智症，無法辨別「吃不知道飽」，還協助這名老婦人前往大同醫院就診開出診斷證明書，橋頭地檢署檢察官最後以不起訴處份。

這名老婦人是在107年的6月18日下午三點26分左右，來到台鐵新左營站的台鐵便當舖，先偷了2個懷舊台鐵便當，隨後又偷了1個阿里山便當後，隨即就把3個便當吃完，不過整個偷竊過程都被店內監視器給拍了下來，警方隨後也抓到了這名老婦人，老婦人說她自己吃不飽，所以才偷竊便當，鐵路警察局的員警雖然不忍心，但還是得依法將老婦人送辦。

律師楊岡儒受委任辯護以後，立刻用台語詢問老婦人：「您是吃不飽？」、「還是吃不知道飽？」發現老婦人怪怪的，所以把老婦人帶到大同醫院客觀檢查，經醫療上之診斷，確實罹患中度失智症。而且楊岡儒律師她有焦慮、自責式的罪惡感憂鬱心理，還甚至一度為了避免子女困擾，想用「自殺方式」來讓案件終結。楊律師很有耐心的再陪伴老太太到警局做二次筆錄，還跟便當店商量後賠償先前老太太取用的三個便當費用。

▲老婦人偷竊3個台鐵便當，獲得不起訴處份，都靠律師細心發現關鍵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老婦人偷竊3個台鐵便當，獲得不起訴處份，都靠律師細心發現關鍵 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊岡儒律師在答辯狀當中寫到：被告前後共取用三個便當並為食用，稱吃不飽等語，是屬於失智症患者所呈現病情，應為是「吃不知道飽」，此部分符合臨床失智評估量表（CDR）所示「中度失智」之客觀情形，而且被告行竊之物品為三個便當，客觀之價值不高，經查獲已支付全額賠償。

檢察官看過楊岡儒律師隨案送上的診斷證明書後認為，雖然老婦人犯下竊盜罪，但是偷便當是屬於輕微案件，而且老婦人犯後自白坦承一切，深具悔意，而且又因罹患中度失智症，認知功能已經退化，才做出不起訴處分決定。

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關鍵字：台鐵便當,台鐵左營,律師,中度失智,不起訴處份

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