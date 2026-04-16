嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

▲82歲翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」，兒子返家目睹崩潰。（圖／民眾提供）

記者翁伊森、賴文萱／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉疊溪村12日發生一起憾事！一名82歲張姓老翁在燒廢棄木材時，疑因不慎跌倒後無法爬起，當場遭火燒死。警消獲報趕赴現場，經救護人員確認張男已明顯死亡，全案將報請嘉義地檢署檢察官進行刑事相驗。

這起事故發生在12日清晨7時09分，警方接獲通報指，溪口鄉某農舍旁有人趴臥，趕到場時發現空地正在焚燒木製床架，另有不明人士倒臥火堆中，被燒到焦黑碳化，已無生命跡象。

據了解，發現遺體的人就是82歲老翁的兒子，他稱父親案發前告知要到農舍整理環境，當天一大早就開車出門，他則是在當天中午前往農舍拿東西時，赫然發現失火了，且火堆中還疑似燃燒人體，身型很像父親，隨即滅火並通報警消。

▲▼82歲翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」，兒子返家目睹崩潰。（圖／民眾提供）

經警方勘查死者無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，初步研判死者當時正在焚燒廢棄木材，卻在過程中意外跌倒，不幸被火燒死。

死者兒子製作筆錄時也向警方表示，父親長期患有慢性疾病，且因年事已高，平時就常有跌倒送醫的紀錄。他推測父親應是跌倒後體力不支無法自行爬起，才導致這起悲劇發生。家屬對於死因表示無意見。

目前死者遺體已移往嘉義縣水上鄉牛稠埔的嘉義市立殯儀館存放。全案將依法報請嘉義地檢署檢察官進行刑事相驗，以進一步釐清確切死因。