九合一還沒投先開賭！男大生用虛擬幣下注被逮　嚇問：會坐牢嗎？

▲去中心化預測平台「Polymarket」開設今年九合一大選賭盤。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

距離2026年九合一地方選舉尚有數月，各地選戰布局仍未完全明朗，但地下賭盤已悄然升溫。新北市板橋警分局接獲情資，發現有人透過去中心化預測平台Polymarket，以選舉結果作為標的下注，並使用穩定幣USDC進行投注。警方報請新竹地檢署指揮偵辦後，循線鎖定一名22歲何姓男大生，日前在台北市將其拘提到案，全案依賭博罪及違反《公職人員選舉罷免法》移送偵辦。

用虛擬幣下注仍被抓 男大生嚇壞問刑責

警方指出，該名男大生疑似利用加密貨幣錢包，在平台上押注全台22縣市長選舉結果，以「最終席次最多政黨」作為賭盤結算依據。員警上門查緝時，他神情緊張、甚至結巴，當場詢問「我會坐牢嗎？」顯示對觸法後果相當驚慌。

據了解，何男供稱是出於一時好奇才參與下注，自認使用去中心化平台與虛擬貨幣具匿名性，能規避查緝，未料仍遭警方透過幣流分析鎖定身分。警方也指出，若資金來源經由中心化交易所，仍可向業者調閱資料追查實際身分，「鏈上匿名不等於現實匿名」。

預測市場偏藍 但選情仍存變數

觀察該預測市場資金流向，自開盤以來投注明顯集中於中國國民黨，價格約落在0.8至0.9美元區間，換算機率約80%至90%；相較之下，民主進步黨則約在0.1至0.2美元，呈現市場高度看好藍營延續優勢。

不過，分析指出，預測市場反映的是整體席次預期，而非單一選區勝負。以關鍵選區新北市為例，目前傳出藍綠候選人支持度差距僅約1至1.5個百分點，仍在誤差範圍內，多地選情依舊膠著，最終結果仍充滿變數。

檢警示警：虛擬幣、境外平台都非「法外之地」

檢警強調，依現行法規，凡以選舉或罷免結果為標的進行賭博，不論透過網路、境外平台或虛擬貨幣交易，均屬違法行為。相關賭盤不僅可能影響選舉公平，更可能成為境外資金介入與不法操作的管道。

新竹地檢署也呼籲，民眾切勿心存僥倖參與選舉賭盤，以免觸法受罰，未來將持續強化查緝力道，嚴防不法資金與非法賭博介入選舉，維護民主制度與選舉公正性。