陳其邁毛超多！吃鍋SOP曝光釣本尊神回「要我教學嗎」　地方太太暴動了

▲前立委陳其邁吃火鍋SOP曝光。（圖／翻攝自「貓與邪佞的手指」臉書）

生活中心／綜合報導

前立委陳其邁在高雄市長敗選後，聲勢卻相當高漲，網友們都在觀察他的一舉一動，也蓋樓灌爆他的臉書直播。臉書粉絲頁「貓與邪佞的手指」就曝光陳其邁吃鍋物的SOP，而且「毛超多」，從醬料調配到放食材順序，都有自己的規矩，不容挑戰。

「貓與邪佞的手指」在臉書上透露，天氣冷冷好適合吃鍋，不過根據某不願透露姓名的線民表示，陳其邁吃火鍋「毛很多」，從醬料調配到放食材順序，都有自己的規矩，不容挑戰。

「醬料一定要是沙茶、蛋黃、蔥、蒜、辣椒。」該文章指出，陳其邁的食材順序一定要先刷肉，不可一次全下，吃一片刷一片。而且最重要的事情是，絕對不可先放青菜，肉吃完才可以下菜，「不然青菜的味道會毀掉湯頭！」

但依然讓「地方太太」覺得相當興奮，覺得惹毛陳其邁好容易，就是「只要把菜先丟下去！門檻爆低！」跟陳其邁吃鍋一定要表現出「很乖的樣子」，先仔細聽其邁落落長吃鍋規矩，然後就當著他的面把整盤青菜倒進去。

沒想到該篇文章底下竟然釣出陳其邁本人回應：「啊真的要我示範教學嗎？」吸引超過500名網友回應：「邁邁！開火鍋大會啦」、「地方太太快來朝聖啊！卡位戰」、「看來邁邁真的很介意火鍋吃法，居然跑來留言」、「邁邁快來跟我們吃火鍋」、「邁邁給約嗎」、「（馬上衝去火鍋店）火鍋就是要先下滿滿的蔬菜」、「趁亂告白一波，其邁哥哥我愛你」。

▲網友紛紛蓋樓要陳其邁揪團開火鍋大會。（圖／翻攝自「貓與邪佞的手指」臉書）