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貴婦奈奈難抓回台　自救會祭奇招：在加拿大告詐欺！

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▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

政治中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等人涉嫌捲款10億元潛逃，一家5口已經入境加拿大，由於台灣和加國沒有引渡條約，要將他們抓回台灣有難度，有網友認為，應該要讓有加拿大公民身份的人在當地報警，讓加拿大警察抓他們。

臉書粉絲專頁「貴婦奈奈求償自救會」表示，由於在加拿大沒報案不能抓人的，如果加拿大有債權人去報案，就可以抓人了，加拿大的朋友們，誰可以去報案一下。

自救會表示，有網友提供方法，「如果受害者中，有加拿大公民身份的人，可以在溫哥華或Hamilton的警察局報案，告奈奈他們詐欺，這樣是可以案子成立，讓加拿大警察抓他們！」

▲▼貴婦奈奈與父母合照。（圖／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）

▲貴婦奈奈與父母合照。（圖／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）

移民署證實，貴婦奈奈夫妻、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，雖然準備入境時有一度被加拿大邊境服務署（CBSA）攔下，但因為持有合法證件，沒有無強制拘留理由，再加上他們提出了難民申請只好放行。

據了解，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但背後疑有高人指點，判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

貴婦奈奈等人以陸路方式，自美國紐約州水牛城經伊利堡入境加國。由於加拿大重視人權，加上對難民寬鬆的政策，難民申請相當容易獲得受理，且至少得纏訟1至2年才會有結果，形同潛逃漏洞。

對於外交部已註銷他們的護照，以便刑事局將他們緝拿歸案的說法，外交部10日表示，目前還沒有收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求，該部會與駐多倫多及駐溫哥華等二辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。

▼網友認為應該在加拿大提告。（圖／翻攝自Facebook／貴婦奈奈求償自救會）

▲▼網友認為應該在加拿大提告。（圖／翻攝自Facebook／貴婦奈奈求償自救會）

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關鍵字：貴婦奈奈,加拿大,難民,引渡條約,自救會

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