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貴婦奈奈一家5口逃加拿大　胡孝誠：他們是「爛民」不是難民

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▲▼貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

政治中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等人涉嫌捲款10億元潛逃，一家5口已經入境加拿大，由於台灣和加國沒有引渡條約，要將他們抓回台灣有難度，對此，資深媒體人胡孝誠怒轟，他們是「爛民」不是難民。

胡孝誠表示，「加拿大把貴婦奈奈這家人退還給我們，退還給我們，他們是爛民不是難民。」

移民署證實，貴婦奈奈夫妻、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，雖然準備入境時有一度被加拿大邊境服務署（CBSA）攔下，但因為持有合法證件，沒有無強制拘留理由，再加上他們提出了難民申請只好放行。

據了解，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但背後疑有高人指點，判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

▲▼胡孝盛批評貴婦奈奈一家是「爛民」。（圖／翻攝胡孝誠臉書）

▲胡孝誠批評貴婦奈奈一家是「爛民」。（圖／翻攝胡孝誠臉書）

貴婦奈奈等人以陸路方式，自美國紐約州水牛城經伊利堡入境加國。由於加拿大重視人權，加上對難民寬鬆的政策，難民申請相當容易獲得受理，且至少得纏訟1至2年才會有結果，形同潛逃漏洞。

對於外交部已註銷他們的護照，以便刑事局將他們緝拿歸案的說法，外交部10日表示，目前還沒有收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求，該部會與駐多倫多及駐溫哥華等二辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。

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關鍵字：爛民,貴婦奈奈

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