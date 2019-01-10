貴婦奈奈被通緝25年傳護照遭註銷　外交部：未收到司法機關要求

▲貴婦奈奈捲款潛逃遭通緝。（圖／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）

政治中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」一家人涉嫌捲款潛逃至加拿大遭通緝，如今仍逍遙法外，對於外交部已註銷他們的護照，以便刑事局將他們緝拿歸案的說法，外交部10日表示，截至目前為止還沒有收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

據瞭解，目前台灣護照資料只有和美國相互交換，就算中華民國護照被註銷，當事人無法在台灣、美國使用，仍可以在其他國家使用。外交部表示，有關貴婦奈奈護照是否註銷，外交部領事事務局至今未收到相關來函，國人護照註銷需司法機關發函通知外交部，外交部才能依護照條例規定據以註銷護照，但目前外交部未收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

另外，即便當事人遭通緝，若沒有司法機關公文，領務局也不得註銷當事人護照，刑事局也不能因為辦案方便，不依法律程序要求領務局註銷護照，否則若當事人之後獲判無罪，可以申請國賠。

移民署證實，貴婦奈奈夫妻、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，雖然準備入境時有一度被加拿大邊境服務署（CBSA）攔下，但因為持有合法證件，沒有無強制拘留理由，再加上他們提出了難民申請只好放行。據了解，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但背後疑有高人指點，判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

貴婦奈奈與老公黃博健創立的「杏立博全」醫美診所在去年11月底傳出無預警倒閉，外傳兩人留下的債務可能高達10億元。台北地檢署在傳拘不到3人情況下，已經依涉犯詐欺罪對3人發佈通緝，通緝時效長達25年，至2044年為止。