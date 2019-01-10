15天免費看「國際級光雕展」！24萬顆彩色燈泡打造台北最美夜景

▲國際級點燈活動「Luminarie」首度正式引進來台。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣也有國際級的點燈活動了！今年大年初一至元宵節 (2/5～2/19)共計15天期間，全聯將與台北市政府合作，首度正式引進在歐洲、美國、日本等地做為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，於台北市政府前市民廣場及仁愛路四段（逸仙路至光復南路口）區域展出，而且活動免費參與，預計將吸引百萬人次前往參觀。

「Luminarie」燈光裝置藝術起源自十五世紀義大利文藝復興期，逐漸發展成為採用木製結構和各種不同顏色的燈泡設計成為具三次元夢幻空間的藝術傑作，日本阪神地震後成為神戶年度代表性活動，已連續舉辦24年，每年吸引3百多萬人次前往觀賞。而此次於台北展出的「2019台北光之饗宴」是由神戶燈節同一位義大利設計師負責設計。

全聯指出，本次展出由Galleria、Façade、Spalliera三個區域構成，其中「Galleria」位於仁愛路四段，是由4～20多公尺不同間隔的21個拱門，構成全長311米長的光雕隧道；「Façade」是設置在仁愛路四段逸仙路口的大型建築物，呈現華麗、壯觀、雄偉氣氛，高度達22公尺；「Spalliera」位於市民廣場呈ㄇ字型，周長136尺長，高度同樣達22公尺。

「2019台北光之饗宴」將自大年初一開始，於假日下午6點至晚上10點（平日下午7點至晚上10點）進行點燈，現場除了233,990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。

全聯說，為歡慶2018年是20周年慶，這次斥資至少數千萬元引進「Luminarie光雕裝置藝術展」，並以「2019台北光之饗宴」為主題作為給台灣民眾的最後獻禮。「Luminarie」在義大利文中是「光」或「照明」的源起，期望能透過「2019台北光之饗宴」的內涵精神「希望。更好」，為台灣新的一年帶來新希望，也期將吸引更多人來到台北過年。